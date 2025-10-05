बलौदाबाजार जिले में फिर चाकूबाजी, कसडोल थाने के 2 गांव में वारदात, 11 लोग घायल, 2 गंभीर
सेमरिया और देवरीकला में चाकूबाजी की घटनाओं से दहशत, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 5, 2025 at 4:31 PM IST
बलौदाबाजार: जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. बीते कुछ दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक चाकूबाजी और मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, उसने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और जिले की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में भी फिर दो अलग-अलग गांवों में चाकूबाजी की घटनाएं हुईं, जिनमें 11 लोग घायल हो गए. इससे पहले, सुहेला थाना क्षेत्र में भी एक ही रात तीन अलग-अलग वारदातें हुई थीं जिसमें एक की मौत हुई थी.
- पहला मामला, कसडोल का सेमरिया गांव: यहां के आदतन अपराधी अंशु दास मानिकपुरी ने गांव के 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. महेश्वर कैवर्त के गले पर वार करने से उसकी नस कट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद उसे तत्काल बलौदाबाजार के चंदा देवी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. बाकी 2 घायलों को भी प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल भेजा गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि अंशु दास पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है. उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं, लेकिन अब तक कोई कड़ी कार्रवाई न होने से वह बार-बार अपराध करता आ रहा है.
कैसे हुई वारदात: कसडोल एसडीओपी कौशल किशोर वासनिक ने बताया कि, शिवकुमार चौहान ने थाने में रिपोर्ट की थी, जिसमें बताया कि, उनके साथी गांव की गली से गुजर रहे थे, इस दौरान अंशु दास मानिकपुर गाली-गलौज कर रहा था. इस पर शिवकुमार चौहान ने कहा कि, गाली-गलौज मत करो. इतने में गुस्साए अंशु ने अपने पास रखे चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है.
- दूसरी वारदात, देवरीकला गांव: यहां एक डांस प्रतियोगिता चल रही थी जिसको देखने आश्रित गांव के लोग भी आए थे. अचानक किसी विवाद को लेकर माहौल बिगड़ गया और देखते ही देखते मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया. आरोप है कि सरपंच बालेश्वर दास वैष्णव के भाई दिलेश्वर वैष्णव उनके साथियों ने धारदार हथियार, चाकू, हाथ, मुक्का से 8 लोगों पर हमला किया. जिस पर धारा 307 का केस दर्ज किया गया है. घायलों को कसडोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लाया गया. इनमें से कुछ की हालत गंभीर होने पर उन्हें बलौदाबाजार जिला अस्पताल रेफर किया गया.
एसडीओपी कौशल किशोर वासनिक ने दूसरी घटना पर बताया कि, देवरी कला में एक प्रोग्राम था जिसमे गांव देवरी कूर्द के लोग देखने आए थे जो आश्रित ग्राम है, इसमें दिलेश्वर वैष्णव करके आरोपी हैं, दिलेश्वर वैष्णव ने बहुत लोगों पर हमला किया है. आरोपियों की पतासाजी की जा रही है.
पुलिस थाने का घेराव: दोनों चाकूबाजी की घटनाओं को देखकर ग्रामीणों में दहशत है और ग्रामीणों ने कसडोल थाना घेराव किया है. देवरीकूर्द गांव के दर्जनों ग्रामीण थाने पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश कर रही है.
अपराध का बढ़ता ट्रेंड: बलौदाबाजार जिले में पिछले कुछ महीनों में अपराध तेजी से बढ़े हैं. कसडोल, सुहेला और बलौदाबाजार शहर क्षेत्र में चाकूबाजी, हत्या और लूटपाट की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं. स्थानीय लोग मानते हैं कि छोटे-छोटे विवाद अब सीधे चाकू और हथियार तक पहुंच जाते हैं. अपराधियों पर समय पर कार्रवाई न होना और जमानत पर बाहर आने के बाद उनका अपराध दोहराना एक बड़ी चुनौती है.
बढ़ते अपराध से सामाजिक असर: लगातार चाकूबाजी और मारपीट की घटनाओं से गांवों का सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है. युवा वर्ग अपराध की राह पर बढ़ रहा है. गांवों में दहशत और अविश्वास का माहौल है. यह स्थिति सिर्फ कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना पर भी खतरे का संकेत है.
उठ रहे कई सवाल
- आदतन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती?
- क्या कसडोल और सुहेला क्षेत्र में अपराध रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा?
- जब अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो जिला प्रशासन और पुलिस की रणनीति क्या है?
बलौदाबाजार जिले में कुछ दिन पहले ही सुहेला गांव में चाकूबाजी की 2 घटनाएं हुईं जिसमें एक की हत्या भी हुई. एक और मारपीट की घटना भी उसी रात हुई.