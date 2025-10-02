दिल्ली में देसी घी के नाम पर 'जहर' बेचने की थी तैयारी, मिलावट देख उड़े पुलिस के होश; छह को दबोचा
एक टिन नकली घी की उत्पादन लागत करीब 1,300 से 1,400 रुपये रहती थी. जिसे 3,500 से 4,000 रुपये तक में बेचा जाता था-पुलिस
Published : October 2, 2025 at 5:45 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों की भीड़ में सावधान हो जाने की जरूरत है क्योंकि आपके घर जो घी आ रहा है हो सकता है कि वो नकली हो, मिलावटी हो और उसे खाने से आप अस्पताल पहुंच जाए. दिल्ली पुलिस की क्राइमब्रांच मिलावट खोरों पर कड़े चाबुक चला रही है इसी कड़ी में राजधानी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में मिलावटी देसी घी बनाने वाले फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 1,625 किलोग्राम नकली घी जब्त किया गया है. पुलिस नें तीन अवैध निर्माण इकाइयां ध्वस्त कर छह आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.
ये कारवाई शिव विहार, करावल नगर और मुस्तफाबाद में मिली खुफिया सूचना पर की गई, टीम ने एक साथ छापेमारी कर तीन ठिकानों से 105 टीन डिब्बे बरामद किए. जिसमें रासायनिक पदार्थ और मिलावट के उपकरण भी शामिल थे.
पुलिस ने बताया कि आरोपी डालडा और सस्ते रिफाइंड तेल को ब्लैक में खरीदकर उन्हें गर्म कर मिलाते थे और खुशबू रंग व स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थ मिलाकर असली ब्रांड जैसी पैकिंग कर दुकानों डेयरी और सप्लायर्स को सप्लाई करते थे.जिससे त्योहारों के सत्र में बड़े पैमाने पर नकली घी बाजार में पहुंच जाता था.
डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि पहला छापा करावल नगर स्थित शिव विहार के एक ठिकाने पर पड़ा. जहां सफीक नामक आरोपी से 33 टिन यानी 520 किलो नकली घी और मिलावट में काम आने वाले रसायन बरामद हुए, वहीं दूसरे ठिकाने पर यूसुफ मलिक, उसका बेटा मेहबूब और गाजियाबाद के शाकिर तथा शाहरूख को दबोचा गया. वहां से 28 टिन यानी 440 किलो मिलावटी घी और गैस सिलेंडर चूल्हे व अन्य उपकरण जब्त हुए.
तीसरे स्थान ओल्ड मुस्तफाबाद से जमालुद्दीन के घर से 44 टिन यानी 665 किलो नकली घी बरामद हुआ. पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आरोपितों में यूसुफ मलिक पूर्व में भी मिलावट के आरोप में जेल जा चुका है और रिहाई के बाद फिर इसी कारोबार में सक्रिय हो गया था.
डीसीपी का कहना है की आरोपी गिरोह से मिले डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अब पूरे सप्लाई चेन का पता लगा रही है ताकि भविष्य में पूरक आपूर्ति और वितरकों तक भी कार्रवाई की जा सके. कानूनी कार्रवाई के तहत संबंधित धाराओं के साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के प्रावधान लागू किए गए हैं.
पुलिस ने यह भी बताया कि एक टिन नकली घी की उत्पादन लागत करीब 1,300 से 1,400 रुपये रहती थी. जिसे 3,500 से 4,000 रुपये तक बिक्री में डालकर भारी मुनाफा कमाया जा रहा था. जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर जोखिम बनता है.
उपायुक्त क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह ने कहा कि त्योहारों से पहले इस सख्त कार्रवाई से संभवत: एक बड़ी जन-स्वास्थ्य आपदा टल चुकी है और दिल्ली पुलिस मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाती रहेगी. उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे संदिग्ध उत्पादों की सूचना पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दें ताकि अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त किया जा सके.
ये भी पढ़ें-मशहूर ब्रांड की पैकिंग में बेच रहे थे नकली घी, गाजियाबाद से दो गिरफ्तार, कई कुंतल नकली घी बरामद
ये भी पढ़ें- नवरात्रि से पहले मिलावटी नकली कुट्टू पर सख्त गाजियाबाद खाद्य विभाग, 20 अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी