9 साल बाद फर्जी महिला डॉक्टर गिरफ्तार, बिहार से बनवाई थी जाली डिग्री, मरीज की मौत के बाद थी फरार

9 साल से फरार थी फर्जी महिला डॉक्टर, अब हुई गिरफ्तार ( SOURCE: ETV BHARAT )

Published : April 10, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नौ साल से फरार चल रही एक फर्जी महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार की गई आरोपी की उम्र 48 वर्ष है और वह संगम विहार की रहने वाली है. आरोपी महिला को ग्रेटर कैलाश-2 स्थित एक निजी घर से पकड़ा गया, जहां वह एक वरिष्ठ नागरिक की देखभाल कर रही थी. दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला ने बिहार से फर्जी बीएएमएस डिग्री बनवाई थी और वर्ष 2008 में विकास नगर, रनहोला में क्लिनिक खोल लिया था. साल 2009 में एक शख्स ने गर्भवती पत्नी को पेट दर्द की शिकायत के चलते उसके क्लिनिक में भर्ती कराया. महिला ने इलाज कर डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दोबारा भर्ती कर लिया गया और उसकी सिफारिश पर सर्जरी की गई. 25 सितंबर को हालत फिर बिगड़ने पर मरीज को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां 7 अक्टूबर 2009 को डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. जांच में सामने आया कि आरोपी महिला सिर्फ 12वीं पास है और उसके पास कोई वैध मेडिकल डिग्री नहीं है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद वह अदालत में पेश नहीं हुई और 2016 में उसे अदालत द्वारा घोषित भगोड़ा (Proclaimed Offender) करार दिया गया. अपराध शाखा की इंटर स्टेट सेल को महिला की लोकेशन का पता चला, जिसके बाद एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने उसे पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर निगरानी रखी और अंततः हेड कॉन्स्टेबल रमकेश को मिली सूचना के आधार पर उसे पकड़ा गया.

Last Updated : April 10, 2025 at 9:31 AM IST