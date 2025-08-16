ETV Bharat / state

4 साल की बच्ची से रेप का दोषी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, 2023 में फरलो लेकर हुआ था फरार

कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, आरोपी तिहाड़ जेल नंबर-2 में सजा काट रहा था.

तिहाड़ जेल से फरार दोषी पकड़ा गया
Published : August 16, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 29 साल पुराने बहुचर्चित रेप केस में फरार चल रहे एक दोषी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है.

आरोपी दुलीचंद को 1996 में चार साल की मासूम के अपहरण और बलात्कार के मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वह नवंबर 2023 में तिहाड़ जेल से 14 दिन की फरलो पर बाहर आया था, लेकिन वापस जेल नहीं लौटा और फरार हो गया. करीब डेढ़ साल से वह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इलाके में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था.

डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी दुलीचंद, उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के गांव किलावा का रहने वाला है. 1996 में त्रिलोकपुरी थाने में चार साल की बच्ची से अपहरण और बलात्कार का आरोप साबित हुआ. अदालत ने उसे उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई थी और वह तिहाड़ जेल नंबर-2 में सजा काट रहा था

पुलिस के अनुसार, आरोपी फरार होने के बाद दुर्गापुर के कड़ा रोड पर 'संतोष मिस्त्री' नाम से रह रहा था. वह राज मिस्त्री का काम करता था, आरोपी अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था. क्राइम ब्रांच की ईआर-2 टीम ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर पर गुप्त सूचनाओं के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगाया. इसके बाद एसआई इंदरवीर सिंह, एएसआई अश्विनी और एएसआई सोमनाथ की टीम इंस्पेक्टर उमेश राणा के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल भेजी गई. टीम ने वहां उसके ठिकाने की पहचान की और उसे किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया.

डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी को दोबारा तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी पुलिस टीम की तकनीकी कौशल, धैर्य और टीमवर्क का नतीजा है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि फरार रहने के दौरान आरोपी ने किससे संपर्क रखा और उसे किसने मदद पहुंचाई. दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हुआ है कि लंबे समय तक फरार रहने के बावजूद अपराधियों को कानून के शिकंजे से बच पाना नामुमकिन है.

क्या है पूरा मामला

मामला 1996 का है, जब 4 साल की बच्ची के अपहरण और रेप के दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई. आरोपी का नाम दुलीचंद है. अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी. वह नवंबर 2023 में तिहाड़ जेल से 14 दिन की फरलो पर बाहर आया था, लेकिन फरलो की मियाद पूरी होने के बाद भी वो वापस जेल नहीं लौटा और फरार हो गया. आरोपी नवंबर 2023 से अब तक करीब डेढ़ साल से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इलाके में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था. उसने अपना नाम दुलीचंद से बदलकर संतोष रख लिया और राजमिस्त्री का काम कर आजीविका चला रहा था.

