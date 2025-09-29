अजमेर दरगाह पहुंचे क्रिकेटर यूसुफ पठान, मांगी खुशहाली और कामयाबी की दुआ
क्रिकेटर यूसुफ पठान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर पेश करवाई.
Published : September 29, 2025 at 7:05 PM IST
अजमेर: जाने-माने क्रिकेटर यूसुफ पठान सोमवार को अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे. उन्होंने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी और दरबार में चादर व फूल अर्पित किए. दरगाह के खादिम ने उन्हें जियारत कराई और दरबार का प्रसाद भेंट किया. इस दौरान यूसुफ पठान ने अपने परिवार और निजी जिंदगी में खुशियों की दुआ मांगी. उन्होंने सबकी तरक्की, रोजगार में उन्नति और देश में अमन-चैन की कामना भी की. पठान की मौजूदगी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे दर्शन स्थल पर व्यवस्थित वातावरण बना रहा.
दरबार में दस्तारबंदी: दरगाह में यूसुफ पठान का स्वागत खास अंदाज में किया गया. खादिम ने उन्हें दस्तारबंदी कर आशीर्वाद दिया और दुआओं से नवाजा. इस दौरान वहां मौजूद जायरीन में क्रिकेटर को देखने की होड़ मची और भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने उन्हें सुरक्षा घेरे में रखा और व्यवस्थित तरीके से जियारत कराई. पठान ने अजमेर दरगाह की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता की सराहना की और सबके लिए खुशहाली, रोजगार और जीवन में समृद्धि की दुआ मांगी.
लौटते वक्त प्रशंसकों से मुलाकात: दरगाह दर्शन के बाद यूसुफ पठान निजाम गेट की ओर बढ़े. रास्ते में उनके प्रशंसकों ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया. यूसुफ ने हाथ हिलाकर आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर दरगाह के खादिम सैय्यद अहसान हाशमी और उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद रहा.