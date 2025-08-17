पटना : रविवार को पटना में भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के पिता एवं जदयू नेता प्रणव पांडेय ने प्रेस कान्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि बिहार को मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की जरूरत है. साथ ही विपक्ष की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर जमकर निशाना साधा.

राहुल गांधी पर सीधा हमला : प्रणव पांडेय ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जनता को जागरूक करने के लिए नहीं बल्कि गुमराह करने के लिए है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं.

प्रणव पांडेय का राहुल पर हमला (ETV Bharat)

नीतीश कुमार ही बिहार की जरूरत : मीडिया को संबोधित करते हुए प्रणवं पांडेय ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि बिहार को विकास की नींव रखने वाले मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत है. पूर्व की सरकारों ने बदहाली फैलाई थी, जिसे नीतीश कुमार ने सुधारने में वर्षों लगाए.

स्वास्थ्य और शिक्षा में उपलब्धियां : प्रणव पांडेय ने कहा कि नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है. गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले. आशा सेविकाओं की भूमिका मजबूत हुई और मानदेय कई गुना बढ़ा.

पटना बना मेडिकल हब : जदयू नेता ने बताया कि पटना उत्तर भारत का मेडिकल हब बन चुका है. आईजीआईएमएस का विस्तार और पीएमसीएच का नव-निर्माण इसी का उदाहरण है. जिलों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं तेजी से बढ़ रही हैं.

युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले : प्रणव पांडेय ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क घटाकर न्यूनतम कर दिया गया है. अब सिर्फ ₹100 शुल्क लगेगा और मेंस परीक्षा निशुल्क है. यह कदम केवल युवाओं के हितैषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उठा सकते हैं.

औद्योगिक विकास और रोजगार पर फोकस : उन्होंने कहा कि हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं. रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार ने विशेष पहल की है. इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है.

खेलों को मिली नई पहचान : पांडेय ने बताया कि बिहार में खेलों का ढांचा खड़ा हुआ है. राजगीर का क्रिकेट स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए तैयार है. मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण भी चल रहा है. ‘मेडल लाओ-नौकरी पाओ’ योजना ने खेलों में क्रांति ला दी है.

संतुलित विकास का मॉडल : जदयू नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर तक संतुलित विकास किया है. उनका मकसद सत्ता पाना नहीं बल्कि बिहार को आगे बढ़ाना रहा है.

नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री : राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पांडेय ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं. जनता उन्हें जान चुकी है और बहकावे में नहीं आएगी. विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए सत्ता में लौटेगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे.

