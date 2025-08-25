कोरबा: छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें पहचानने का ट्रायल चल रहा है. एक महीने के भीतर तीसरी बार कोरबा जिला क्रिकेट एसोसिएशन केडीसीए ने खिलाड़ियों के चयटन के लिए ट्रायल्स का आयोजन किया. सोमवार 25 अगस्त को अंडर 14 कैटेगरी में बल्क क्रिकेट खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल्स रखा गया. इस चयन कैंप का आयोजन एसईसीएल के सेंट्रल स्टेडियम में किया गया.

दो बार पहले हो चुके हैं ट्रायल्स: इसके पहले 28 जुलाई और अगस्त के पहले सप्ताह में कोरबा जिला क्रिकेट संघ की तरफ से आयोजन किया गया. पिछली बार बिना अनुमति के ट्रायल्स के आयोजन का मामला सामने आया था. तब क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बीबी साहू ने अनुमति प्राप्त होने की बात कही, लेकिन आदेश नहीं दिखाया. जिसके बाद सोमवार 25 अगस्त को एक बार फिर ट्रायल्स का आयोजन किया गया.

कोरबा में अंडर 14 क्रिकेट खिलाड़ियों का ट्रायल (ETV BHARAT)

सीएससीएस के ऑब्जर्वर पहुंचे थे कोरबा: इस बार छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (सीएससीएस) के ऑब्जर्वर भूपेंद्र पांडे की मौजूदगी में ट्रायल्स का आयोजन किया गया. जिसमें लगभग 60 खिलाड़ी शामिल हुए. साल में किसी एक कैटेगरी के लिए केवल एक बार ही ट्रायल्स का आयोजन किया जाना चाहिए. तीसरी बार ट्रायल्स के आयोजन से जिला क्रिकेट संघ की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठा है.

कोरबा में दूर दूर से पहुंचे क्रिकेट खिलाड़ी (ETV BHARAT)

ट्रायल्स में 60 खिलाड़ी हुए शामिल: अंडर 14 ट्रायल्स में इस बार खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा रही. यह सब जिले में क्रिकेट को लेकर जागरुकता का नतीजा था. जिले के हर क्षेत्र से खिलाड़ी ट्रायल्स में हिस्सा लेने स्टेडियम पहुंचे हुए थे. सोमवार को जिले के खिलाड़ी ट्रायल्स में शामिल हुए. जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. बतौर सिलेक्टर वरिष्ठ खेल शिक्षक विशाल दुबे मौजूद थे. ट्रायल्स में किए गए प्रदर्शन के आधार पर ही 30 संभावितों का चयन किया जाएगा और इन 30 में से अंतिम 15 की टीम बनेगी. जो की सितंबर में होने वाली टूर्नामेंट में जिले की अगुवाई करेगी.

बार बार ट्रायल्स के आयोजन पर केडीसीए सचिव का बयान: केडीसीए के सचिव अखिलेश मणि तिवारी मौके पर मौजूद थे. जिन्होंने बार-बार ट्रायल्स के आयोजन के प्रश्न पर बताया कि ट्रायल्स का आयोजन एक ही बार होता है. पिछली बार ट्रायल्स था, अब सिलेक्शन कर रहे हैं. सीएससीएस के ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं.

कई बार ट्रायल्स आयोजित करना पड़ता है. नियमों के अनुसार ट्रायल्स का आयोजन किया जा रहा है. राज्य से हमें तीन लाख रुपए का फंड मिलता है. जिसका उपयोग खिलाड़ियों के ऊपर ही किया जाता है. जर्सी, बैट , बॉल और अन्य संसाधनों पर खर्च किए जाते हैं. जिले में टर्फ क्रिकेट इसलिए नहीं बन पा रहा, क्योंकि हमारे पास अपना मैदान नहीं है- अखिलेश मणि तिवारी, सचिव, कोरबा जिला क्रिकेट संघ

छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ और केडीसीए के पदाधिकारी (ETV BHARAT)

केडीसीए लगातार कर रहा मैदान की मांग: केडीसीए के सचिव अखिलेश मणि तिवारी ने बताया कि हमने कई बार मैदान की मांग की है, लेकिन हमें मैदान नहीं मिला है, ज्यादा दूर भी अगर जमीन मिल जाए तो बच्चे नहीं जाते. केडीसीए अपनी कोचिंग नहीं चलाती, लेकिन ट्रायल्स हमारे अंडर में ही आयोजित किए जाते हैं.