क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक से खिलाड़ी की मौत, बॉलिंग करते समय मैदान पर गिरा
Cricket Player Death in Rohtak: क्रिकेट खेलते समय हार्ट फेल होने से 50 वर्षीय संदीप सिक्का की मौत, स्थानीय लोगों में शोक की लहर.
Published : September 16, 2025 at 8:17 AM IST
रोहतक: सुभाष नगर निवासी 50 वर्षीय संदीप सिक्का की रविवार को क्रिकेट खेलते समय हार्ट फेल हो जाने से मौत हो गई. वह एक निजी कंपनी में कार्यरत थे और हर रविवार अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाया करते थे. रविवार शाम को जींद रोड स्थित एमएस सरस्वती स्कूल के मैदान में मैच के दौरान, ओवर की तीसरी बॉल डालने के बाद वे अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गए. साथी खिलाड़ियों ने तुरंत CPR देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
रास्ते में ही तोड़ दिया दम: मैदान पर गिरने के तुरंत बाद संदीप को उनके साथियों ने कार से सनसिटी सेक्टर-35 स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दुखद खबर के बाद परिजनों को सूचित किया गया, जिन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा. संदीप की मौत से उनका पूरा परिवार सदमे में है. उनका अंतिम संस्कार शीला बाईपास स्थित श्मशान घाट में किया गया. उनके अंतिम दर्शन के लिए आसपास के लोग और जानने वाले बड़ी संख्या में पहुंचे.
सक्रिय जीवनशैली और क्रिकेट प्रेम: संदीप सिक्का अपनी फिटनेस और जीवनशैली के लिए जाने जाते थे. उन्हें क्रिकेट का गहरा शौक था और वे हर सप्ताह खेलने जरूर जाते थे. उनकी इस तरह अचानक मौत ने उनके दोस्तों और स्थानीय लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है. सिक्का के दोस्तों ने कहा "क्रिकेट के प्रति उनका जुनून और खेल के मैदान पर उनकी उपस्थिति हमेशा याद रखी जाएगी. यह हादसा उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो अपनी सेहत को हल्के में लेते हैं, चाहे वे कितने भी फिट क्यों न दिखते हों."
विशेषज्ञों ने बताया हार्ट फेल के पीछे के संभावित कारण: हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य बत्रा ने कहा "खेलते समय हार्ट फेल होना कई गंभीर कारणों से हो सकता है. इसमें आनुवंशिक हृदय रोग, अत्यधिक फिजिकल स्ट्रेस, असंतुलित जीवनशैली, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल शामिल हैं. इस प्रकार की अचानक मौत से बचने के लिए समय-समय पर मेडिकल चेकअप कराना जरूरी है. इसके अलावा, स्वस्थ खानपान, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जीवनशैली को अपनाना चाहिए. इससे इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं को रोका जा सकता है."
