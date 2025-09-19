ETV Bharat / state

नूंह में बीच सड़क पर अंतिम संस्कार, श्मशान भूमि पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा

नूंह: खानपुर घाटी में ग्रामीणों ने प्रशासन पर श्मशान भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का आरोप है कि "श्मशान की कुछ भूमि पर तो वीटा प्लांट ने कब्जा किया हुआ है और कुछ भूमि पर अवैध रास्ता बना है. बाकी रास्ते पर जिला प्रशासन का कब्जा है. जो अरावली के क्षेत्र में आता है." ग्रामीणों ने बताया कि "कब्जा खाली कराने के लिए उन्होंने जिला उपायुक्त को लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई."

नूंह में श्मशान भूमि पर कब्जा: ग्रामीणों ने बताया कि "चकबंदी के समय हिंदू समाज को पहाड़ के पास दो एकड़ की जमीन श्मशान भूमि के लिए दी गई थी, लेकिन इस जमीन पर अब कब्जा हो रखा है. जब हमने तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड में देखा, तो कागजों में 2 कनाल जमीन श्मशान घाट के लिए चकबंदी के दौरान मिली. श्मशान घाट की भूमि पर कब्जा हो रहा है. कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई है. इसके बाद भी श्मशान भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है."

नूंह में बीच सड़क पर अंतिम संस्कार (Etv Bharat)

बीच सड़क पर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार: शुक्रवार को गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई. जिसका अंतिम संस्कार विरोध स्वरूप मॉडल संस्कृति स्कूल को जाने वाले रास्ते पर किया. ग्रामीणों के मुताबिक ये रास्ता श्मशान भूमि का है. जिस पर कब्जा किया गया है. अंतिम संस्कार के बाद लोगों ने रास्ते को काटने का भी मन बनाया, लेकिन वहां पर पिनगवां एसएचओ मौके पर पहुंच गए.