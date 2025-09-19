ETV Bharat / state

नूंह में बीच सड़क पर अंतिम संस्कार, श्मशान भूमि पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा

नूंह के खानपुर घाटी गांव में श्मशान भूमि पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने बीच सड़क पर अंतिम संस्कार कर प्रदर्शन किया.

cremation ground dispute in Nuh
cremation ground dispute in Nuh (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 7:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: खानपुर घाटी में ग्रामीणों ने प्रशासन पर श्मशान भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का आरोप है कि "श्मशान की कुछ भूमि पर तो वीटा प्लांट ने कब्जा किया हुआ है और कुछ भूमि पर अवैध रास्ता बना है. बाकी रास्ते पर जिला प्रशासन का कब्जा है. जो अरावली के क्षेत्र में आता है." ग्रामीणों ने बताया कि "कब्जा खाली कराने के लिए उन्होंने जिला उपायुक्त को लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई."

नूंह में श्मशान भूमि पर कब्जा: ग्रामीणों ने बताया कि "चकबंदी के समय हिंदू समाज को पहाड़ के पास दो एकड़ की जमीन श्मशान भूमि के लिए दी गई थी, लेकिन इस जमीन पर अब कब्जा हो रखा है. जब हमने तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड में देखा, तो कागजों में 2 कनाल जमीन श्मशान घाट के लिए चकबंदी के दौरान मिली. श्मशान घाट की भूमि पर कब्जा हो रहा है. कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई है. इसके बाद भी श्मशान भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है."

नूंह में बीच सड़क पर अंतिम संस्कार (Etv Bharat)

बीच सड़क पर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार: शुक्रवार को गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई. जिसका अंतिम संस्कार विरोध स्वरूप मॉडल संस्कृति स्कूल को जाने वाले रास्ते पर किया. ग्रामीणों के मुताबिक ये रास्ता श्मशान भूमि का है. जिस पर कब्जा किया गया है. अंतिम संस्कार के बाद लोगों ने रास्ते को काटने का भी मन बनाया, लेकिन वहां पर पिनगवां एसएचओ मौके पर पहुंच गए.

SHO ने ग्रामीणों के समझाया: एसएचओ सुभाष ने ग्रामीणों को सख्त लहजे में समझाया और कहा कि "आप लोगों ने स्कूल के रास्ते पर शव का अंतिम संस्कार गलत किया है. अब आप रास्ता काटने की बात कह रहे हैं. ये गलत है, अगर मुझे शिकायत मिली, तो मैं कार्रवाई करूंगा. आप लोग बीडीपीओ के पास जाएं, वहां से आप लोगों को श्मशान के दूसरी जगह भूमि उपलब्ध कराएंगे. ये रास्ता स्कूल के लिए जाता है, जहां पर सभी के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं. अगर इस रास्ते को काटा गया, तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा."

उन्होंने कहा कि "आप लोग कानून के हिसाब से काम करें. हम आपके साथ हैं." वहीं ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत के दौरान चेतावनी दी है कि "अगर दस दिन के अंदर श्मशान भूमि खाली नहीं कराई तो हम रास्ते को काट देंगे और प्रदर्शन करेंगे."

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में गुंडागर्दी! ढाबा मालिक ने पैसे मांगे तो बदमाशों ने बाप-बेटे को जमकर पीटा, तीन गिरफ्तार

ये भी पढ़ें- इंस्टा रील ने बदली रियल जिंदगी! हिसार की बेटी को माता-पिता से मिलवाया, करीब एक साल से थी लापता

For All Latest Updates

TAGGED:

CREMATION GROUND DISPUTE IN NUHNUH KHANPUR VILLAGEनूंह में श्मशान भूमि पर कब्जाखानपुर गांव नूंहCREMATION GROUND DISPUTE IN NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.