वायु प्रदूषण पर नकेल: द्वारका में पूरी तरह से स्वचालित एंटी-स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम हुआ चालू, एलजी ने DDA को सराहा

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि डीडीए द्वारा तैयार यह ऑटोमैटिक मिस्टिंग सिस्टम नवंबर 2024 में परीक्षण के लिए उपयोग किए गए सिस्टम का एक एडवांस और संशोधित रूप है. द्वारका के 7 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच के साथ 166 स्ट्रीट लाइट पोल के ऊपर लगाया गया यह ऑटोमेटिक सिस्टम, प्रति घंटे केवल 2.8 लीटर पानी की खपत के साथ, आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) पानी का उपयोग करेगी. इसकी दक्षता को और बढ़ाने के लिए, नोजल को पिछली 9 फीट की ऊंचाई के मुकाबले अब 15 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए डीडीए ने एक नई पहल की है. द्वारका में पूरी तरह से स्वचालित एंटी-स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम का परिचालन शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है, जिससे सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

इस ऑटोमेटिक सिस्टम के लागू होने के साथ, द्वारका में एंटी-स्मॉग मिस्ट सिस्टम से कवर होने वाली कुल सड़क की लंबाई 9 किलोमीटर तक पहुंच गई है. एलजी ने बताया कि अनुमान है कि यह प्रणाली इस पूरे स्ट्रेच पर वायु प्रदूषण को 15 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम होगी. यह न केवल हवा में निलंबित धूल के कणों को जमीन पर बिठाने में मदद करेगा, बल्कि जो अन्यथा वाहनों की आवाजाही के कारण हवा उड़ते हैं, को यह नमी सड़क के किनारे लगे पौधों और पेड़ों पर धूल जमने से भी रोकेगी.

एंटी-स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम से सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. (ETV Bharat)

वायु प्रदूषण की चुनौती एक सामूहिक जिम्मेदारी: उपराज्यपाल ने कहा कि यह पहल वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए डीडीए की नई और तकनीकी-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाती है. यह स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण की चुनौती एक सामूहिक जिम्मेदारी है, और इस दिशा में हर संभव कदम उठाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि छोटे कदम भी शहर की वायु गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं. डीडीए द्वारा उठाया गया यह कदम राजधानी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में एंटी-स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम से मदद मिलेगी. (ETV Bharat)

मिस्ट स्प्रे सड़कों पर धूल के कणों करेगा कम: डीडीए द्वारा निर्मित इस सिस्टम से ज़मीन पर गिरने वाला मिस्ट स्प्रे सड़कों पर धूल के कणों को व्यवस्थित करने में भी मदद करेगा, जो अन्यथा वाहनों की आवाजाही के साथ हवा में उड़ते हैं. इसके अलावा, हवा में फैली धुंध, सड़क के किनारे लगे पौधों और पेड़ों पर धूल जमने से भी रोकेगी. उपराज्यपाल ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए डीडीए के नए उपाय की सराहना की. उन्होंने कहा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाना सामूहिक ज़िम्मेदारी है. इस तरह के छोटे-छोटे उपाय भी शहर की वायु गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमज़ोर समूहों के स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होंगे.

द्वारका में पूरी तरह से स्वचालित एंटी-स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम हुआ चालू, एलजी ने DDA के काम को सराहा (ETV Bharat)

