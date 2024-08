ETV Bharat / state

कांकेर में डैम के दरार से निकल रहा पानी, गांव छोड़कर भाग रहे लोग - Crack in Dam of reservior in kanker

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : 9 hours ago | Updated : 9 hours ago

कांकेर डैम दरार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कांकेर: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के परलकोट क्षेत्र के पीवी 133 में स्थित जलाशय के बांध में दरार पड़ चुकी है. जलाशय से बड़ी तेजी से पानी निकल रहा है, इससे बांध के टूटने का खतरा मंडरा रहा है. इस खतरे को देखते हुए कई गांव के लोग चिंता में पड़ गए हैं. कई लोग अपना जरूरी सामान लेकर गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. बांध का पानी गांव तक पहुंचा (ETV Bharat Chhattisgarh)

Last Updated : 9 hours ago