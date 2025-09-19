झारखंड में यूरिया की कालाबाजारी पर माकपा–किसान सभा का विरोध प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
माकपा और किसान सभा ने रांची के सोनाहातू प्रखंड के समक्ष प्रदर्शन किया और सीएम ने नाम ज्ञापन सौंपा.
रांची: झारखंड में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर राज्य के अलग-अलग प्रखंडों में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और झारखंड राज्य किसान सभा ने धरना प्रदर्शन किया.
इन दोनों दलों के संयुक्त आह्वान पर आज 19 सितंबर को सोनाहातू प्रखंड कार्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया. इस दौरान यूरिया खाद की लूट सहित कई जनमुद्दों पर आवाज बुलंद की गई और मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया.
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आजादी के बाद सबसे बड़ी यूरिया खाद की कमी की पूरी जवाबदेही केंद्र की मोदी सरकार की है और उन्हें इसका जवाब देना होगा. वक्तताओं ने कहा कि 266 रुपये वाला यूरिया का बोरा 550–600 रु. में क्यों मिल रहा है, इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए.
इसके अलावा कोकरो नहर व कांची नहर का पानी किसानों के लिए खोलने, राणाडीह गांव में डायरिया पीड़ितों के इलाज के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने, सोनाहातु प्रखंड में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के साथ साथ राज्य में शुरुआती बारिश से बर्बाद धान–सब्जी किसानों को मुआवजा देने, भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन गड़बड़ी में सुधार के साथ साथ बिजली में स्मार्ट मीटर को उपयोग से हटाने, बलसभी किसानों को क्रेडिट कार्ड देने, मनरेगा में 200 दिन काम व 600 रु. दैनिक मजदूरी, जंगल क्षेत्र के किसानों को वन पट्टा देने, हाथियों के आतंक से राहत दिलाने के साथ साथ राशन, पेयजल, सिंचाई, आवास व पेंशन की गारंटी, पेसा नियमावली लागू करने, निजीकरण, महंगाई और लैंड बैंक पर रोक लगाने की मांग हेमंत सरकार से की गई है.
विद्यालयों व अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार, सोनाहातु प्रखंड में रेफरल अस्पताल का निर्माण की मांग करते हुए वाम नेताओं ने कहा कि राज्य में खाद–बीज वितरण घोटालों की जांच और सरल बालू उपलब्धता की गारंटी सरकार सुनिश्चित करे.
मुख्य वक्ता और माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य सह झारखंड राज्य किसान सभा के अध्यक्ष सुफल महतो ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों पर सबसे ज्यादा हमले किए. 2014 में किसान विरोधी भूमि अध्यादेश 2020 में तीन काले कृषि कानून 2024 में कृषि बाजार नीति, दाल, दूध, छाछ पर जीएसटी– इन सबने किसानों को आत्महत्या की राह पर धकेला है. उन्होंने याद दिलाया कि 10 दिसम्बर 2021 को किसान आंदोलन के साथ हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी वाले लिखित समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया. यूरिया खाद की कमी और लूट जारी है.
वहीं सुफल महतो ने कहा कि 750 किसानों की शहादत वाली किसान आंदोलन को देश कभी नहीं भुला पाएगा. मोदी सरकार के 11 साल किसानों–मजदूरों के बर्बादी के साल रहे. बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण और कॉरपोरेट लूट ने आम जनता को तबाह कर दिया है. ‘सबका साथ, सबका विकास’ केवल चंद पूंजीपतियों के विकास बन कर रह गया है.
उन्होंने झारखंड सरकार को भी आगाह किया कि वह किसानों, युवाओं और जनता से किए वादों पर ठोस कदम उठाए जाएँ, अन्यथा आंदोलन तेज होगा. किसान सभा ने घोषणा की कि आनेवाले दिनों में झारखंड सहित देशभर में प्रत्येक प्रखंड स्तर पर धरना–प्रदर्शन एवं जन–अभियान चलाया जाएगा.
इस मौके पर माकपा जिला कमेटी सदस्य उमेश महतो, नौजवान सभा जिला अध्यक्ष विकास मुंडा, जिला किसान कौंसिल सदस्य घुरन पातर, दिनेश महतो, अंचल कौंसिल सदस्य बसंत मुंडा, राजेन्द्र मुंडा, हृदय नाथ मुंडा, बिरसा महतो, जितु महतो, मनियां महतो, रामप्रसाद पातर, धरम नाथ महतो, बासुदेव महतो, जितवाहन महतो, मुकेश महतो, बिरेंद्र महतो, जगदीश मुंडा, पूर्णचंद्र मुंडा, जीवन महतो, महेश्वर महतो, सोहनलाल मुंडा, एतवारी देवी, प्रमिला देवी, रामधन लोहरा सहित सैकड़ों किसान–मजदूर शामिल हुए.
