कॉर्पोरेट के इशारे पर रांची में फुटपाथी दुकानदारों पर गैरकानूनी कार्रवाई कर रहा है निगम: सीपीआई
रांची में फुटपाथ दुकानदार चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में हैं. झारखंड सीपीआई और एटक ने समर्थन का ऐलान किया है.
Published : September 7, 2025 at 7:46 PM IST
रांची: राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में हर दिन रांची नगर निगम की ओर से फुटपाथी दुकानदारों, ठेला-खोमचा वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में भारतीय फुटपाथ विक्रेता संघ सोमवार 7 सितंबर 2025 से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करेगा. इसके तहत संघ से जुड़े सैकड़ों की संख्या में फुटपाथी दुकानदार रांची नगर निगम पहुंचकर पत्र के माध्यम से अधिकारियों को यह बताएंगे कि उनकी कार्रवाई कैसे अवैध है. इसके साथ-साथ निगम द्वारा उजाड़े गए फुटपाथी दुकानदार कल से फिर से अपनी दुकानें लगाएंगे और निगम की कार्रवाई का विरोध करेंगे.
निगम की कार्रवाई के विरोध में सीपीआई कार्यालय में बैठक
सीपीआई की झारखंड प्रदेश कार्यालय में फुटपाथी दुकानदारों की अवैध तरीके से रांची नगर निगम द्वारा रोजी-रोटी छिनने की कार्रवाई को लेकर बैठक हुई. जिसमें सीपीआई, एटक और फुटपाथी दुकानदार संघ के नेताओं ने भाग लिया. इस दौरान नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कॉर्पोरेट और ऑनलाइन दुकानदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार रांची के फुटपाथ पर दुकानें लगाकर जीवन-यापन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. अब इसका विरोध जरूरी किया जाएगा.
स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप
बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से फुटपाथी दुकानदार महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अभी रांची सहित पूरे झारखंड में जिस प्रकार से स्ट्रीट वेंडर्स से जोर-जबरदस्ती की जा रही है यह कानून और लोकतंत्र पर हमला है. जिस प्रकार से समय-समय पर रांची नगर निगम और पुलिस प्रशासन सरेआम स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 और झारखंड स्टेट वेंडिंग योजना 2017 का उल्लंघन कर रहा है, उसका अब विरोध करना आवश्यक हो गया है.
सीपीआई ने स्ट्रीट वेंडर्स की लड़ाई का किया समर्थन
सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने घोषणा की कि स्ट्रीट वेंडर्स के हक और अधिकार की लड़ाई को सीपीआई का पूरा समर्थन रहेगा. उन्होंने कहा कि सीपीआई ने करीब 10 वर्ष पहले ही राजधानी रांची क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स का गहन सर्वे करके करीब 34780 स्ट्रीट वेंडर्स की सूची निगम को सौंपी थी. जिसमें से सिर्फ 5000 के करीब स्ट्रीट वेंडर्स की लिस्टिंग हुई. इसके लिए जिम्मेवार कौन है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बाजार को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने के लिए निगम स्ट्रीट वेंडर्स की रोजी-रोटी छिनने में लगा है.
