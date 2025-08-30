ETV Bharat / state

झारखंड में वामदलों एक साथ मिलकर भाकपा ने एक सशक्त विकल्प पेश करने की बात कही है. राज्य सम्मेलन में हेमंत हमला किया गया.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2025 at 5:38 PM IST

रांची: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के तीन दिवसीय राज्य सम्मेलन के समापन के बाद रविवार, 30 अगस्त 2025 को रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने केंद्र की मोदी सरकार और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा.

राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पीके पांडे और जिला सीपीआई सचिव अजय कुमार सिंह की मौजूदगी में पाठक ने कहा कि झारखंड में "लाल झंडा" को मजबूत विकल्प बनाने के लिए जनसंघर्षों को तेज करना होगा. इसके लिए राज्य स्तरीय संगठन को सशक्त करने, जन समस्याओं पर आंदोलन करने और वामपंथी ताकतों को एकजुट करने की रणनीति बनाई गई है.

महेंद्र झा का बयान (ईटीवी भारत)

सम्मेलन में पारित हुए महत्वपूर्ण प्रस्ताव

  • जल-जंगल-जमीन की रक्षा: खनिज संपदाओं के दोहन पर रोक और बहु-फसली जमीन के अधिग्रहण पर प्रतिबंध.
  • बेरोजगारी और रोजगार: बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन और 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता.
  • किसानों और महिलाओं के लिए राहत: ग्रुप लोन माफी और 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन.
  • विस्थापन नीति: विस्थापन आयोग का गठन और भूमि बैंक को समाप्त कर रैयतों को जमीन का मालिकाना हक.
  • शिक्षा: वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करना.
  • कॉरपोरेट विरोध: झारखंड को कॉरपोरेट घरानों की "चरागाह" बनने से रोकना.

सम्मेलन में राज्य भर से 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 200 से अधिक ने चर्चा में सक्रिय भागीदारी की. सम्मेलन में 47 सदस्यीय राज्य परिषद और 21 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया. नवगठित परिषद ने सर्वसम्मति से महेंद्र पाठक को दूसरी बार राज्य सचिव चुना.

जन आंदोलन तेज करने का संकल्प

दूसरी बार राज्य सचिव चुने गए महेंद्र पाठक ने कहा कि सीपीआई झारखंड में जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष को और तेज करेगी. उन्होंने घोषणा की कि पार्टी आगामी लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निगम चुनावों में सक्रिय भागीदारी करेगी. पाठक ने कहा, "2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीपीआई कम से कम आधी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है."

आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर

महेंद्र पाठक ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन यहां आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कॉरपोरेट घराने झारखंड को "चरागाह" बनाना चाहते हैं. पाठक ने कहा, "नामधारी पार्टियों ने भी झारखंड को नहीं बख्शा. अब समय है कि सांप्रदायिक शक्तियों, जातिवादी उन्माद और केंद्र सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर किया जाए."

केंद्र सरकार पर तीखा हमला

पाठक ने केंद्र सरकार पर SIR (स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन) के बहाने एनआरसी लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फर्जी आंकड़ों के बल पर अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है. सीपीआई इन मुद्दों को जनता तक ले जाएगी और इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी.

युवाओं और महिलाओं को जोड़ने की रणनीति

राज्य सचिव ने कहा कि सीपीआई झारखंड में मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए छात्रों, युवाओं और महिलाओं को संगठन से जोड़ने की रणनीति बनाएगी. इसके लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे ताकि जन समस्याओं को और प्रभावी ढंग से उठाया जा सके.

