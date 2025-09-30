सोनम वांगचुक से मिलने जोधपुर जेल पहुंचे माकपा सांसद अमराराम, जानिए मामला
सीकर से माकपा सांसद ने कहा कि वांगचुक को जेल में डालना दमन है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
Published : September 30, 2025 at 5:53 PM IST
जोधपुर: लेह में आंदोलन के बाद एनएसए के तहत गिरफ्तार कर यहां लाए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने माकपा सांसद अमराराम जोधपुर जेल पहुंचे. जोधपुर पुलिस के एडीसीपी वीरेंद्र सिंह एवं नाजिम अली सीकर सांसद अमराराम के साथ जेल के बाहर खड़े रहे. इन्हें मुलाकात के लिए अनुमति का इंतजार है.
जेल के बाहर इंतजार कर रहे माकपा सांसद अमराराम ने कहा कि केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों से वादा नहीं निभाया. वांगचुक वहां के नेता हैं. उन्हें यहां लाकर जेल में बंद कर दिया, जो दमन है. वादे नहीं निभाने के बाद लोगों पर गोलियां चलाना और नेतृत्व करने वालों को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में लाना किसी भी सूरत में सही नहीं है. उनसे मिलने उनका प्रतिनिधिमंडल जोधपुर आया है.
एक सवाल पर सांसद ने कहा कि वांगचुक आतंकी नहीं है कि उनसे मिलने नहीं दिया जाए. सांसद ने बताया कि पुलिस ने जेल प्रबंधन को मेल किया है. देखते हैं क्या जवाब देते हैं. अगर वांगचुक से नहीं मिलने दिया तो आगे देखेंगे. माकपा सांसद ने कहा कि मैनुअल की बात करते हैं तो 2008 में हम रात को छोड़े गए थे, तब मैनुअल नहीं था क्या? आजाद भारत है. सिर्फ मिलने के लिए मैन्युअल लागू नहीं किया जा सकता. यह अब सरकार को सोचना है कि वह मिलने देगी या नहीं. सोनम वांगचुक को शनिवार रात लद्दाख से जोधपुर लाया गया था. वे तब से जोधपुर जेल में बंद है.