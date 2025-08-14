ETV Bharat / state

टैरिफ मामला: भाकपा माले ने फूंका पीएम के साथ ट्रंप का पुतला, कहा- संप्रभुता पर हमला - CPI ML OPPOSED TARIFF

अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के खिलाफ भाकपा माले सड़क पर उतरी.

CPI(ML) opposed imposition of 50 percent tariff by US on India in giridih
टैरिफ के विरोध में सड़क पर बैठे पूर्व विधायक (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2025 at 12:23 AM IST

3 Min Read

गिरिडीह: अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के खिलाफ भाकपा माले ने प्रतिवाद किया. अखिल भारतीय किसान महासमा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में सभा भी हुई तो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ-साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला भी फूंका गया.

मीडिया से बातचीत करते पूर्व विधायक (ETV BHARAT)

पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने ईटीवी से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है. यह सीना ट्रंप के सामने दिख गया. ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती कर रहा है लेकिन पीएम मोदी की आवाज बंद है. उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका भारत पर टैरिफ 50% लगाया है तो भारत को अमेरिका के सामानों पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए. टैरिफ का यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की संप्रभुता पर हमला है.

राजकुमार यादव ने कहा कि जिस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसानों की जमीन लूटी जा रही है. यह देश के किसानों के हित में नहीं है. किसानों की जमीन बचानी है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हटाना होगा. किसान नेता पूरन महतो और विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार वोट की चोरी कर के सत्ता में आयी है. जनता को अब धर्म के नाम पर और झूठे वादे का झांसा देखकर जीता नहीं जा सकता. जिला सचिव अशोक पासवान ने कहा कि अभी तो भाकपा माले ने सांकेतिक कार्यक्रम किया है. जल्द गिरिडीह में बड़ा आंदोलन करेंगे.

CPI(ML) opposed imposition of 50 percent tariff by US on India in giridih
डीडीसी को सौंपा गया ज्ञापन (ETV BHARAT)

कोयला चोरी का भी उठा मामला

माले नेता राजेश सिन्हा, कन्हाई पांडेय, मेहताब अली मिर्जा, रामलाल मुर्मू, शंकर पांडेय, दारा सिंह, अजीत राय आदि नेताओं ने कहा कि अफसरशाही के कारण जनता परेशान है. सीसीएल क्षेत्र में कोयला चोरी हो रही है. सीसीएल क्षेत्र में रहने वालों का आवासीय नहीं बनता है.

डीडीसी को सौंपा ज्ञापन

कार्यक्रम के उपरांत शाम को डीसी के नाम डीडीसी को ज्ञापन सौंपा गया. जिनमें अमेरिका द्वारा टैरिफ रद्द करो, हजारीबाग के बड़कागांव में अडानी के द्वारा एनटीपीसी के जरिए किसानों का जमीन हड़पा जा रहा है, जल्द उसको रद्द करो, राज्य सरकार को गैरमजूरवा जमीन का रसीद जल्द काटना होगा, वनभूमि पर सालों से रहने वाले किसान आदिवासी को वन पट्टा देना होगा, सीसीएल क्षेत्र में बसने वाले को आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, भूमाफिया के द्वारा जमीन हड़पने का काम बंद हो, जमुआ प्रखंड के अंतर्गत दलिया पत्थर खादान आबादी के बीच है, तत्काल बंद करो.

ये भी पढ़ें: अमेरिका के नए टैरिफ पर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स चिंतित, व्यापारिक गतिविधि प्रभावित होने की जताई आशंका

2047 विकसित भारत का लक्ष्य होगा पूरा, ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में बोले अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री डॉ. सुव्रोकमल दत्ता

गिरिडीह: अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के खिलाफ भाकपा माले ने प्रतिवाद किया. अखिल भारतीय किसान महासमा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में सभा भी हुई तो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ-साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला भी फूंका गया.

मीडिया से बातचीत करते पूर्व विधायक (ETV BHARAT)

पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने ईटीवी से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है. यह सीना ट्रंप के सामने दिख गया. ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती कर रहा है लेकिन पीएम मोदी की आवाज बंद है. उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका भारत पर टैरिफ 50% लगाया है तो भारत को अमेरिका के सामानों पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए. टैरिफ का यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की संप्रभुता पर हमला है.

राजकुमार यादव ने कहा कि जिस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसानों की जमीन लूटी जा रही है. यह देश के किसानों के हित में नहीं है. किसानों की जमीन बचानी है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हटाना होगा. किसान नेता पूरन महतो और विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार वोट की चोरी कर के सत्ता में आयी है. जनता को अब धर्म के नाम पर और झूठे वादे का झांसा देखकर जीता नहीं जा सकता. जिला सचिव अशोक पासवान ने कहा कि अभी तो भाकपा माले ने सांकेतिक कार्यक्रम किया है. जल्द गिरिडीह में बड़ा आंदोलन करेंगे.

CPI(ML) opposed imposition of 50 percent tariff by US on India in giridih
डीडीसी को सौंपा गया ज्ञापन (ETV BHARAT)

कोयला चोरी का भी उठा मामला

माले नेता राजेश सिन्हा, कन्हाई पांडेय, मेहताब अली मिर्जा, रामलाल मुर्मू, शंकर पांडेय, दारा सिंह, अजीत राय आदि नेताओं ने कहा कि अफसरशाही के कारण जनता परेशान है. सीसीएल क्षेत्र में कोयला चोरी हो रही है. सीसीएल क्षेत्र में रहने वालों का आवासीय नहीं बनता है.

डीडीसी को सौंपा ज्ञापन

कार्यक्रम के उपरांत शाम को डीसी के नाम डीडीसी को ज्ञापन सौंपा गया. जिनमें अमेरिका द्वारा टैरिफ रद्द करो, हजारीबाग के बड़कागांव में अडानी के द्वारा एनटीपीसी के जरिए किसानों का जमीन हड़पा जा रहा है, जल्द उसको रद्द करो, राज्य सरकार को गैरमजूरवा जमीन का रसीद जल्द काटना होगा, वनभूमि पर सालों से रहने वाले किसान आदिवासी को वन पट्टा देना होगा, सीसीएल क्षेत्र में बसने वाले को आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, भूमाफिया के द्वारा जमीन हड़पने का काम बंद हो, जमुआ प्रखंड के अंतर्गत दलिया पत्थर खादान आबादी के बीच है, तत्काल बंद करो.

ये भी पढ़ें: अमेरिका के नए टैरिफ पर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स चिंतित, व्यापारिक गतिविधि प्रभावित होने की जताई आशंका

2047 विकसित भारत का लक्ष्य होगा पूरा, ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में बोले अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री डॉ. सुव्रोकमल दत्ता

For All Latest Updates

TAGGED:

टैरिफ वारटैरिफ पर भाकपा माले का प्रदर्शनTARIFF PROTEST IN GIRIDIHCPI ML PROTEST ON TARIFFCPI ML OPPOSED TARIFF

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.