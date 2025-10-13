ETV Bharat / state

महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले CPI (ML) ने बांटे टिकट, बतायी बड़ी वजह

रामबली यादव घोसी सीट के लिए टिकट देते भाकपा माले नेता ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति पेचीदा होती दिख रही है. सोमवार तक भी इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है. दूसरी ओर महागठबंधन के घटक दल भाकपा माले ने सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर दी है. उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू कर दिया है.

इन सीटों पर चुनाव लड़ेगा माले: पालीगंज, फुलवारी, घोसी, अरवल, काराकाट, डुमरांव, तरारी, अगियांव, दरौली, जिरादेई, सिकटा , बलरामपुर, आरा, दीघा, दरौंदा, भोड़े, कल्याणपुर, वारिसगंज. इसमें घोसी से माले ने रामबली यादव को घोसी सीट से अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया. दीघा सीट से सुशांत सिंह सौरभ की बहन दिव्या गौतम चुनाव लड़ सकती है, हालांकि इसकी अधाकिरक पुष्टि नहीं है.

भाकपा माले प्रदेश सचिव कुणाल से बातचीत (ETV Bharat)

क्या कहते हैं माले नेता?: यह कदम ऐसे समय में आया है, जब महागठबंधन के भीतर अब तक सीटों का अंतिम फार्मूला तय नहीं हुआ है. भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि सीट बंटवारे में देरी नहीं होनी चाहिए थी, हालांकि उम्मीद है कि एक-दो दिन में स्थिति साफ हो जाएगी.

"पिछली बार पार्टी ने गठबंधन के तहत 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 18 सीटों पर उम्मीदवारों को फाइनल किया जा चुका है. अब सिंबल भी देना शुरू कर दिया गया है. गठबंधन की ओर से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि माले अपने तय 18 सीटों पर समय पर प्रत्याशी घोषित करेगी, ताकि उम्मीदवारों को प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके." -कुणाल, प्रदेश सचिव, भाकपा माले

तेजस्वी करेंगे प्रेस कांफ्रेंस: कुणाल ने बताया कि जब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटेंगे तो गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जाएगी. कुणाल ने कहा कि बिहार का चुनाव है, इसलिए इसका फैसला भी बिहार में ही होनी चाहिए. प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं आयोजित होगी.

कुणाल, प्रदेश सचिव, भाकपा माले (ETV Bharat)

मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम मांग पर पलटवार: गठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी द्वारा डिप्टी सीएम पद की मांग पर कुणाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस समय तैयारी जीतने की होनी चाहिए ना कि पद पाने की. कुणाल ने कहा कि भाकपा माले को किसी पद की लालसा नहीं है.