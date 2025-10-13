ETV Bharat / state

महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले CPI (ML) ने बांटे टिकट, बतायी बड़ी वजह

महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात अटकी है, इधर भाकपा माले ने टकट का वितरण कर दिया है.

Bihar Elections 2025
रामबली यादव घोसी सीट के लिए टिकट देते भाकपा माले नेता (ETV Bharat)
Published : October 13, 2025 at 8:24 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति पेचीदा होती दिख रही है. सोमवार तक भी इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है. दूसरी ओर महागठबंधन के घटक दल भाकपा माले ने सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर दी है. उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू कर दिया है.

इन सीटों पर चुनाव लड़ेगा माले: पालीगंज, फुलवारी, घोसी, अरवल, काराकाट, डुमरांव, तरारी, अगियांव, दरौली, जिरादेई, सिकटा , बलरामपुर, आरा, दीघा, दरौंदा, भोड़े, कल्याणपुर, वारिसगंज. इसमें घोसी से माले ने रामबली यादव को घोसी सीट से अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया. दीघा सीट से सुशांत सिंह सौरभ की बहन दिव्या गौतम चुनाव लड़ सकती है, हालांकि इसकी अधाकिरक पुष्टि नहीं है.

भाकपा माले प्रदेश सचिव कुणाल से बातचीत (ETV Bharat)

क्या कहते हैं माले नेता?: यह कदम ऐसे समय में आया है, जब महागठबंधन के भीतर अब तक सीटों का अंतिम फार्मूला तय नहीं हुआ है. भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि सीट बंटवारे में देरी नहीं होनी चाहिए थी, हालांकि उम्मीद है कि एक-दो दिन में स्थिति साफ हो जाएगी.

"पिछली बार पार्टी ने गठबंधन के तहत 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 18 सीटों पर उम्मीदवारों को फाइनल किया जा चुका है. अब सिंबल भी देना शुरू कर दिया गया है. गठबंधन की ओर से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि माले अपने तय 18 सीटों पर समय पर प्रत्याशी घोषित करेगी, ताकि उम्मीदवारों को प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके." -कुणाल, प्रदेश सचिव, भाकपा माले

तेजस्वी करेंगे प्रेस कांफ्रेंस: कुणाल ने बताया कि जब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटेंगे तो गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जाएगी. कुणाल ने कहा कि बिहार का चुनाव है, इसलिए इसका फैसला भी बिहार में ही होनी चाहिए. प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं आयोजित होगी.

Bihar Elections 2025
कुणाल, प्रदेश सचिव, भाकपा माले (ETV Bharat)

मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम मांग पर पलटवार: गठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी द्वारा डिप्टी सीएम पद की मांग पर कुणाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस समय तैयारी जीतने की होनी चाहिए ना कि पद पाने की. कुणाल ने कहा कि भाकपा माले को किसी पद की लालसा नहीं है.

"पार्टी का पूरा ध्यान चुनाव जीतने पर है. मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही अघोषित रूप से तय है. गठबंधन में सबसे बड़े दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए." -कुणाल, प्रदेश सचिव, भाकपा माले

2020 में जीती 12 सीटों पर उतरेगी माले: कुणाल ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पालीगंज, फुलवारी, घोसी, अरवल, काराकाट, डुमरांव, तरारी, अगियांव, दरौली, जिरादेई, सिकटा और बलरामपुर सीटों पर जीत दर्ज की थी. इसलिए इन सीटों पर पार्टी दोबारा चुनाव लड़ेगी.

"18 तय सीटों में ये 12 जीती हुई सीटें हैं, जबकि शेष सात सीट आरा, दीघा, दरौंदा, भोड़े, कल्याणपुर, वारिसगंज और औराई पर पिछली बार पार्टी लड़ी थी और इनमें से छह पर फिर से चुनाव लड़ेगी." -कुणाल, प्रदेश सचिव, भाकपा माले

औराई सीट को लेकर बातचीत जारी: पार्टी सूत्रों के मुताबिक औराई सीट पर गठबंधन के किसी अन्य सहयोगी दल के चुनाव लड़ने की संभावना है. इसके बदले माले को कोई अन्य सीट दी जा सकती है. इस सीट को लेकर चर्चा के बाद फैसला किया जाएगा.

'तेजस्वी पर लगे आरोप राजनीतिक साजिश': आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव पर आरोप तय होने को लेकर कुणाल ने कहा कि भाजपा हर सिस्टम में अपने लोग बैठा रखी है. विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है. अभी केवल आरोप तय हुए हैं, सुनवाई बाकी है. इस मामले का तेजस्वी यादव की राजनीतिक साख पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल: भाकपा माले के कदम ने महागठबंधन की एकता पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं. जब एक ओर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है वहीं दूसरी ओर माले द्वारा टिकट वितरण शुरू करना गठबंधन के भीतर असंतोष की झलक देता है. अब सबकी निगाहें तेजस्वी यादव की वापसी और गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, जहां गठबंधन में सब कुछ क्लियर होगा.

