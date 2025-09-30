ETV Bharat / state

पीस मीटिंग की इच्छा रखने वाले नक्सली मनाएंगे प्रतिरोध सफ्ताह, बंद का भी एलान

भाकपा माओवादियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए बंद और प्रतिरोध सप्ताह का एलान किया है.

MAOISTS ANNOUNCE SHUTDOWN WEEK
फाइल फोटो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2025 at 2:09 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 2:49 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः पुलिस के जोरदार अभियान से पस्त पड़े नक्सली अब एक बार फिर से अपने पुराने हथियार को आजमाने जा रहे है. शांति वार्ता के लिए तमाम तरह के प्रयास करने वाले भाकपा माओवादी अब बंद और प्रतिरोध सप्ताह का सहारा लेकर हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाने की जुगत में लग गए हैं. ऑपरेशन कगार के खिलाफ नक्सलियों ने अपने पत्र में जम कर जहर उगला है.

पत्र जारी कर किया ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नक्सलियों के साथ शांति वार्ता को ठुकराए जाने के बाद भाकपा माओवादी बुरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं. केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों के साथ कोई वार्ता नहीं होगी. नक्सली हथियार डालें. गृह मंत्री के इस ऐलान के बाद नक्सलियों ने एक बार फिर से बंद और प्रतिरोध सप्ताह की राह पर चलने का मन बना लिया है. भाकपा माओवादियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने अक्टूबर में बंद और प्रतिरोध सप्ताह का ऐलान किया है.

MAOISTS ANNOUNCE SHUTDOWN WEEK
माओवादियों द्वारा लिखा गया पत्र (Etv Bharat)
MAOISTS ANNOUNCE SHUTDOWN WEEK
माओवादियों द्वारा लिखा गया पत्र (Etv Bharat)

कब किया बंद का ऐलान, कब से शुरू होगा प्रतिरोध सप्ताह

भाकपा माओवादियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने 15 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद का ऐलान किया है. इसके साथ ही 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में प्रतिरोध सप्ताह मनाने का भी ऐलान किया है.

नक्सलियों द्वारा जारी किए गए रिलीज में बताया गया है कि 15 सितंबर को केंद्रीय कमेटी एवं आईआरबी सदस्य कामरेड सहदेव सोरेन उर्फ अनुज, बिहार, झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य कामरेड रघुनाथ हेंब्रम उर्फ चंचल और जोनल कमेटी सदस्य कामरेड रामखेलावन गंझू उर्फ वीरसेन को कोबरा और झारखंड पुलिस के द्वारा साजिश रचकर फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया. इसके अलावा इसी वर्ष हमारे एक दर्जन साथियों को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया है. इसके विरोध में संगठन के द्वारा बंद और प्रतिरोध सप्ताह का ऐलान किया गया है.

नक्सलियों ने रिलीज की मारे गए नक्सलियों की लिस्ट

नक्सली प्रवक्ता संकेत में अपने पत्र में अपने साथियों के मारे जाने की पूरी जानकारी तो दी है साथ ही साथ जो मारे गए हैं उनके नाम तथा तारीख भी दी है.

  • 15 सितंबर: हजारीबाग जिले के गोहर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक करोड़ इनामी नक्सली सहदेव सोरेन, 25 लाख इनामी रघुनाथ हेंब्रम और दस लाख इनामी बिरसेन गंझू मारे गए.
  • 14 सितंबर: पलामू जिले के मनातू के जंगल में हुए मुठभेड़ में टीपीसी उग्रवादी संगठन का कमांडर पांच लाख इनामी मुखदेव यादव मारा गया.
  • 08 सितंबर: चाईबासा जिले के गोइलकेरा में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली अमित हांसदा उर्फ अपटन ढेर हो गया था.
  • 13 अगस्त: चाईबासा में पोस्ता के जंगल में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में, एक लाख का इनामी नक्सली मारा गया था.
  • 05 अगस्त: गुमला में पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के कमांडर 15 लाख का इनामी उग्रवादी मार्टिन केरकेट्टा सहित दो को मार गिराया था.
  • 26 जुलाई: गुमला जिले में पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर कर दिए गए। मारे गए सभी नक्सली जेजेएमपी के थे.
  • 16 जुलाई: बोकारो में सुरक्षाबलों ने 25 लाख के इनामी कुंवर मांझी सहित दो नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया था.
  • 26 मई: लातेहार पुलिस ने पांच लाख के इनामी नक्सली मनीष यादव को एनकाउंटर में ढेर किया था.
  • 24 मई: लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी सुप्रीमो 10 लाख के इनामी पप्पू लोहरा और पांच लाख के इनामी प्रभात गंझू को मार गिराया था.
  • 27 मई: पलामू में पुलिस ने मुठभेड़ में माओवादी तुलसी भुइयां को ढेर किया था.
  • 21 अप्रैल: बोकारो जिले के लुगु पहाड़ पर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक और 10 लाख का इनामी साहब राम मांझी सहित आठ माओवादी मारे गए थे.
  • 29 जनवरी : चाईबासा में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी.
  • 22 जनवरी : बोकारो में पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो नक्सली मारे गए थे। मारे गए नक्सली में एरिया कमांडर रही शांति का नाम शामिल थी, जबकि दूसरा नक्सली मनोज था.

कई आरोप लगाए

नक्सलियों के द्वारा जारी पत्र में कई तरह के आरोप भी लगाए गए है. पत्र में यह लिखा गया है की छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सलियों के सफाए के नाम
पर निर्दोष आदिवासी और मूलवासी जनता को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है, सामूहिक नरसंहार किया जा रहा है. ऐसे हत्याकांड को लेकर हमारे देश के गृहमंत्री जो आदिवासियों के हत्यारे हैं वह उन पुलिस कर्मियों की पीठ थपथपा रहे हैं. उनकी बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयों को ऐतिहासिक घटना और स्वर्णिम अध्याय के रूप में परिभाषित कर रहे हैं. जो कि वास्तव में आदिवासी-मूलवासी के रहनुमाई करने वाले की अभूतपूर्व व ऐतिहासिक बर्बर हत्या व नरसंहार की घटना है.

पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों द्वारा नक्सलियों या माओवादियों के सफाया के नाम पर किये जा रहे हत्या-लीला में आदिवासी-मूलवासी और दलित समुदायों के लोगों की हत्याएं हो रही हैं.

हजारीबाग के पांति तेरी में की गई हत्या में कामरेड सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रम आदिवासी थे और रामखेलावन गंझू मूलवासी है, पश्चिमी सिंहभूम में पुलिसिया हत्या के शिकार कामरेड अपटन हांसदा, नीलेश उर्फ अरुण आदिवासी थे. पश्चिम सिंहभूम के ही लिपुंगा में हत्या किये गये पांचों आदिवासी हैं, टोकलो थाना अंतर्गत जंगल में हत्या किये गये बुधराम मुंडा आदिवासी था.

बारूदा में हत्या किये गये काली मुंडा और रीलामाला आदिवासी हैं. बोकारो जिला के लुगू पहाड़ में पुलिस द्वारा हत्या किये गये 8 लोगों में से कामरेड विवेक उर्फ करम सहित सात लोग आदिवासी थे और एक मूलवासी था. वहीं जिलगा पहाड़ में हत्या किए गए कुंवर मांझी आदिवासी था. नक्सलियों ने रिलीज में कहा कि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, यहां हम केवल उदाहरण स्वरूप कुछ तात्कालिक घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं. इन हत्याओं से यह साफ है कि झारखंड के माओवादी आदिवासी-मूलवासी और दलित हैं. माओवादियों की हत्या करने का मतलब आदिवासी-मूलवासियों और दलितों की हत्या है.

हर मुठभेड़ को बताया फर्जी

नक्सलियों ने आरोप लगाया है कि कामरेड सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेमब्रम, वीरसेन और कामरेड अपटन की हत्याएं तो फर्जी मुठभेड़ में की गई हैं. दिनांक 13 अगस्त को दुगुनिया रूगढ़ी गुटु वनग्राम के नजदीक जंगल में मुठभेड़ के दौरान कामरेड नीलेश उर्फ अरुण को पैर में गोली लगी थी, पुलिस ने उसको घायल अवस्था में पकड़कर निर्ममतापूर्वक यातना देकर हत्या कर दी.

उस मुठभेड़ के बाद भागदौड़ में अपने दल से बिछड़ जाने के बाद कामरेड गुरूचरण और कामरेड बासमती को पुलिस ने पकड़ लिया और गुप्त करके रखा है. उसका खुलासा अभी तक नहीं किया है. दिनांक 4 अगस्त को कामरेड जयकांत, संदीप और शिवा को पुलिस पकड़ी थी, उनमें से कामरेड संदीप और शिवा की गिरफ्तारी का खुलासा तो बहुत दिनों के बाद किया. लेकिन कामरेड जयकांत की गिरफ्तारी के संबंध में दक्षिणी जोनल कमेटी द्वारा प्रेस बयान जारी किये जाने के बावजूद अभी तक खुलासा नहीं किया गया है. हो सकता है पूछताछ के दौरान ज्यादा शारीरिक यातना देने के कारण उसको दिखाने के लायक की स्थिति में नहीं होगा. इसलिए खुलासा या कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है.

खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया

वहीं, दूसरी तरफ नक्सलियों के द्वारा बुलाए गए बंद और एक सप्ताह के प्रतिरोध दिवस की जानकारी झारखंड पुलिस की खुफिया विभाग को भी हो चुकी है. स्पेशल ब्रांच के द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ रेल और दूसरे मार्गों को नक्सलियों के द्वारा अवरोध करने को लेकर अलर्ट किया गया है. स्पेशल ब्रांच के द्वारा जारी किए गए पत्र में यह बताया गया है कि बंद और प्रतिरोध सप्ताह के दौरान पुलिस पर हमले के साथ-साथ नक्सली कई तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं. ऐसे में सतर्कता के साथ अभियान चलने का निर्देश जारी किया जाए. वहीं सरकारी संपत्तियों को खास कर रेलवे पर विशेष निगरानी रखी जाए.

ये भी पढ़ें-

एक शिक्षक के नक्सली बनने की कहानी: माओवादियों ने पार्टी में शामिल होने का डाला था दबाव, अब हो रहा पछतावा

माओवादियों में मतभेद उभरे, तेलंगाना में सरेंडर के पहले अभय के संदेश से मचा है घमासान

नक्सलियों और अफीम तस्करों के लिए खास है ये जंगल, कब्जे को लेकर टीएसपीसी-माओवादियों में होती रही खूनी जंग!

Last Updated : September 30, 2025 at 2:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

नक्सली का प्रतिरोध सफ्ताहCPIमाओवादियों की मांगLETTER FROM THE MAOISTSMAOISTS ANNOUNCE SHUTDOWN WEEK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.