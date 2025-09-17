ETV Bharat / state

आत्म समर्पण को तैयार भाकपा माओवादी नक्सली! संगठन ने मांगा एक महीने का वक्त

रांची: बंदूक के बल पर क्रांति की बात करने वाले, निहत्थे ग्रामीणों और पुलिस वालों की हत्या करने वाले नक्सली अब शांति वार्ता करना चाहते हैं. भाकपा माओवादियों के द्वारा पांचवीं बार शांति प्रस्ताव भेजा गया है. इससे पहले छत्तीसगढ़ और झारखंड में कई बार नक्सली शांति वार्ता का प्रयास कर चुके हैं.

अभय ने जारी किया प्रेस नोट

भाकपा माओवादियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक प्रेस नोट जारी कर ऐलान किया है कि वह हथियार छोड़ सरकार के साथ शांति वार्ता करने को तैयार हैं. संगठन ने एक महीने के सीजफायर (युद्ध विराम) की मांग की है. साथ ही वीडियो कॉल के जरिए बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. नक्सली प्रवक्ता का यह पत्र 15 अगस्त को ही लिखा गया था, लेकिन रिलीज अब किया गया है. पत्र को देर से रिलीज करने को लेकर भी माफी मांगी गई है.

नक्सलियों द्वारा जारी पत्र (Etv Bharat)

भाकपा माओवादियों के पत्र में क्या है

माओवादियों के इस प्रेस नोट में लिखा गया है कि 'मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह से ही हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए प्रयास कर रही है. हमारी पार्टी ने हथियार छोड़ने के लिए सीनियर नक्सली कामरेड से सलाह मशवरा के लिए एक माह का समय मांगते हुए सीजफायर की मांग की थी. लेकिन केंद्र की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया. बल्कि इस दौरान हमले और तेज कर दिए गए. 15 अगस्त को जारी दो पन्नों में माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ ​​बसवराजू के एनकाउंटर के लगभग चार महीने बाद आया है.

पत्र में आगे लिखा है कि 'पार्टी महासचिव बसवराजू की पहल पर शुरू की गई शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि बदली हुई वैश्विक और राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं सरकार के सरेंडर करने के लगातार अनुरोध को देखते हुए हथियार त्यागने का निर्णय लिया है. हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भविष्य में हम यथासंभव जनहित के लिए लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे.'