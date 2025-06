ETV Bharat / state

राजस्थान कांग्रेस में उम्रदराज नेताओं की नई दावेदारी, सीपी जोशी के बयान के बाद बढ़ा सियासी तापमान - RAJASTHAN CONGRESS

PCC ऑफिस जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 1, 2025 at 7:02 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 7:11 AM IST 5 Min Read

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस एक बार फिर उम्रदराज और युवा नेताओं के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर बहस के केंद्र में आ गई है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में स्वयं को "जवान" बताते हुए 2028 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. गुरुवार को राजसमंद में आयोजित कांग्रेस की 'संविधान बचाओ रैली' में सीपी जोशी ने मंच से सार्वजनिक रूप से कहा कि वे अगला चुनाव लड़ेंगे. यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व लंबे समय से यह संकेत देता रहा है कि पार्टी में नई पीढ़ी को आगे लाने की जरूरत है, लेकिन जोशी के इस बयान ने न केवल पुराने नेताओं को फिर से सक्रिय किया है, बल्कि युवा नेताओं के बीच असंतोष को भी जन्म दे दिया है. सीपी जोशी का बयान (ETV Bharat Jaipur) इसे भी पढ़ें- 25 साल की संजना सबसे कम उम्र की प्रत्याशी तो अमीन खान सबसे उम्रदराज, कांग्रेस के 4 प्रत्याशी 80 पार...युवा कैंडिडेट के नाम पर खानापूर्ति वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता बनी चुनौती: सीपी जोशी के बयान ने उन कांग्रेस नेताओं में भी उत्साह भर दिया है जो उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं. पार्टी में पहले ही कई ऐसे विधायक हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर है और वे अब भी पूरी सक्रियता के साथ राजनीति में भागीदारी निभा रहे हैं. वर्तमान में कांग्रेस विधायक दल में चार विधायक 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं. इनमें सबसे वरिष्ठ दीपचंद खेरिया (84), हरिमोहन शर्मा (83), शांति धारीवाल (82) और दयाराम परमार (80) हैं. इनके अलावा कई अन्य नेता भी 70 पार हो चुके हैं, जैसे अशोक गहलोत (74), हरेंद्र मिर्धा (76), सुरेश मोदी (74), लक्ष्मण मीणा (75), भीमराज भाटी (78), श्रवण कुमार (71), और सीएल प्रेमी (71).

कांग्रेस में उम्रदराज नेताओं के आंकड़े (ETV Bharat GFX) हार के बावजूद फिर टिकट की चाह: यह सिलसिला केवल मौजूदा विधायकों तक सीमित नहीं है. 2023 के विधानसभा चुनाव में हार चुके कई वरिष्ठ नेता भी अगली बार फिर से चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं. इनमें सीपी जोशी (75), हेमाराम चौधरी (77), बीडी कल्ला (75), विनोद लीलावली (76), और दीपेंद्र सिंह शेखावत (74) शामिल हैं. यह सभी नेता पूर्व में मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों पर रह चुके हैं और अब भी खुद को राजनीति में पूरी तरह सक्रिय मानते हैं. कांग्रेस में उम्र का क्राइटेरिया (ETV Bharat GFX) इसे भी पढ़ें- इंतजार खत्म : राजस्थान महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित, 16 जिलों में अध्यक्ष नियुक्त युवा नेताओं की नाराज़गी भी सामने आई: सीपी जोशी के बयान पर कांग्रेस में युवा धड़े की प्रतिक्रिया भी तेजी से सामने आने लगी है. संगरिया से कांग्रेस विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “अगर 75 पार के नेताओं को ही लगातार टिकट मिलते रहेंगे तो फिर युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर कब मिलेगा?” उन्होंने राहुल गांधी की उस नीति का हवाला दिया जिसमें युवाओं को निकाय, पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में 50 प्रतिशत तक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी. पूनिया ने पार्टी से आग्रह किया कि 75 वर्ष की उम्र पार कर चुके नेताओं को मार्गदर्शन की भूमिका दी जाए और दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे लाया जाए. शांति धारीवाल, दीपचंद खेरिया, दयाराम परमार और हरिमोहन शर्मा (ETV Bharat Jaipur) नीति बनी, लेकिन अमल नहीं हुआ; कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक ‘क्राइटेरिया’ बनाया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा और उनके स्थान पर परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने की योजना बनाई जाएगी, लेकिन जब टिकट वितरण का समय आया, तो यह नीति ठंडे बस्ते में चली गई और कई उम्रदराज नेताओं को टिकट मिल गया. प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उस समय कहा था कि "उम्र का कोई निर्धारित क्राइटेरिया नहीं है. अगर कोई 75 साल की उम्र में भी जीतने की स्थिति में है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता." इसे भी पढ़ें- जयपुर में कांग्रेस का नया भवन बना ‘अधूरा सपना’, डेढ़ साल बाद भी नहीं रखी गई पहली ईंट क्या दोहराएगी कांग्रेस पुरानी रणनीति?: अब सवाल यह है कि कांग्रेस 2028 के चुनाव में किस दिशा में जाएगी? क्या पार्टी युवाओं को प्राथमिकता देगी या फिर जीतने वाले पुराने चेहरों पर ही भरोसा कायम रखेगी? सीपी जोशी के बयान ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या उम्र ही योग्यता का मापदंड होना चाहिए, या फिर अनुभव और जीत की संभावना के आधार पर ही फैसला लिया जाना चाहिए. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट निर्णय लेती है या फिर एक बार फिर यह विषय आंतरिक बहसों तक सीमित रह जाता है.

Last Updated : June 1, 2025 at 7:11 AM IST