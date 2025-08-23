ETV Bharat / state

बालोद में गौ तस्करी, 200 से ज्यादा मवेशियों को ले जा रहे थे ओडिशा, तीन आरोपी गिरफ्तार - BALOD NEWS

बालोद में गौ तस्करी के मामले में तीन आरोपी फरार है.

COW SMUGGLING BALOD
बालोद गौ तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read

बालोद: बालोद पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत 205 मवेशियों को जंगल के रास्ते ले जा रहे तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से मवेशियों को छुड़ाया गया है.

गौ सेवकों की सूचना के बाद कार्रवाई: बालोद पुलिस को यह सफलता गौ-सेवकों से मिली सूचना के बाद हासिल हुई. बालोद पुलिस को सूचना मिली कि तीन लोग बड़ी संख्या में मवेशियों को पैदल हांकते हुए ले जा रहे हैं. सूचना मिलने पर एसडीओपी बालोद और थाना प्रभारी बालोद की टीम ने गौ सेवकों के साथ चिरईगुड़ी गांव से मुजगहन की ओर जाने वाले नहर किनारे के रास्ते पर घेराबंदी की. यहां टीम ने तीन लोगों को क्रूरतापूर्वक मवेशियों को हांकते हुए पकड़ा. इन मवेशियों में 100 गायें, 40 बछिया, 55 बछड़े और 10 बैल शामिल थे.

बालोद पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

मवेशियों को ओडिशा में बेचने का प्लान: पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे इन लावारिस मवेशियों को कलंगपुर, फुण्डा और हल्दी गांवों से इकट्ठा करके जंगल के रास्ते कोंडागांव ले जा रहे थे, ताकि उन्हें ओडिशा में बेचा जा सके. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी जब्त की है.

पकड़े गए आरोपियों के नाम:

  1. युगल किशोर साहू, 30 वर्ष, निवासी कजराबांधा, थाना रनचिरई, जिला बालोद
  2. ताम्रध्वज साहू, 27 वर्ष, निवासी कजराबांधा, थाना रनचिरई, जिला बालोद
  3. हरीश कुमार साहू, 20 वर्ष, निवासी कजराबांधा, थाना रनचिरई, जिला बालोद

पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने घटना के बारे में बताया "बालोद पुलिस में सूचना आई कि 200 मवेशियों के तीन व्यक्ति चला कर ले जा रहे हैं. उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. उनके पास कोई संबंधित कागजात भी नहीं थे. जिसके बाद पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. तीन आरोपी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है. पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा."

COW SMUGGLING BALOD
लगभग 200 मवेशियों को ले जाया जा रहा था ओडिशा (ETV Bharat Chhattisgarh)

गौवंश को भेजा गौशाला: सभी मवेशियों को सुरक्षित रूप से गौशाला भेज दिया गया है. बालोद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

धान खरीदी पर संकट: एग्रीस्टैक पोर्टल बना किसानों के लिए प्रॉब्लम
प्लास्टिक सड़क पहली बारिश में ही उखड़ी, कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप
धमतरी में भारी बारिश से गिरा मकान, मलबे में दबी महिला

बालोद: बालोद पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत 205 मवेशियों को जंगल के रास्ते ले जा रहे तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. उनके कब्जे से मवेशियों को छुड़ाया गया है.

गौ सेवकों की सूचना के बाद कार्रवाई: बालोद पुलिस को यह सफलता गौ-सेवकों से मिली सूचना के बाद हासिल हुई. बालोद पुलिस को सूचना मिली कि तीन लोग बड़ी संख्या में मवेशियों को पैदल हांकते हुए ले जा रहे हैं. सूचना मिलने पर एसडीओपी बालोद और थाना प्रभारी बालोद की टीम ने गौ सेवकों के साथ चिरईगुड़ी गांव से मुजगहन की ओर जाने वाले नहर किनारे के रास्ते पर घेराबंदी की. यहां टीम ने तीन लोगों को क्रूरतापूर्वक मवेशियों को हांकते हुए पकड़ा. इन मवेशियों में 100 गायें, 40 बछिया, 55 बछड़े और 10 बैल शामिल थे.

बालोद पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

मवेशियों को ओडिशा में बेचने का प्लान: पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे इन लावारिस मवेशियों को कलंगपुर, फुण्डा और हल्दी गांवों से इकट्ठा करके जंगल के रास्ते कोंडागांव ले जा रहे थे, ताकि उन्हें ओडिशा में बेचा जा सके. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी जब्त की है.

पकड़े गए आरोपियों के नाम:

  1. युगल किशोर साहू, 30 वर्ष, निवासी कजराबांधा, थाना रनचिरई, जिला बालोद
  2. ताम्रध्वज साहू, 27 वर्ष, निवासी कजराबांधा, थाना रनचिरई, जिला बालोद
  3. हरीश कुमार साहू, 20 वर्ष, निवासी कजराबांधा, थाना रनचिरई, जिला बालोद

पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने घटना के बारे में बताया "बालोद पुलिस में सूचना आई कि 200 मवेशियों के तीन व्यक्ति चला कर ले जा रहे हैं. उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. उनके पास कोई संबंधित कागजात भी नहीं थे. जिसके बाद पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. तीन आरोपी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है. पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा."

COW SMUGGLING BALOD
लगभग 200 मवेशियों को ले जाया जा रहा था ओडिशा (ETV Bharat Chhattisgarh)

गौवंश को भेजा गौशाला: सभी मवेशियों को सुरक्षित रूप से गौशाला भेज दिया गया है. बालोद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

धान खरीदी पर संकट: एग्रीस्टैक पोर्टल बना किसानों के लिए प्रॉब्लम
प्लास्टिक सड़क पहली बारिश में ही उखड़ी, कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप
धमतरी में भारी बारिश से गिरा मकान, मलबे में दबी महिला

For All Latest Updates

TAGGED:

गौ तस्करी बालोदCOW SMUGGLING BALODBALOD POLICEबालोद पुलिसBALOD NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.