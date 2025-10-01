ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के पशुधन में 40 प्रतिशत की कमी, बीफ निर्यात में भारत ब्राजील के बाद दूसरे नम्बर पर : टीएस सिंहदेव

छत्तीसगढ़ से पशुओं की तस्करी: सिंहदेव ने आगे कहा "सरगुजा में भी पशुधन की सेवा में लगे लोगों का कहना है कि मैनपाट सहित अन्य क्षेत्रों से सूरजपुर जिले से होते हुए यूपी, झारखंड गौवंश की तस्करी की जा रही है. वास्तविक रूप से पशुधन की जो सेवा होनी चाहिए वो प्रदेश में नहीं हो पा रही है. भाजपा ने घोषणा की थी कि गौवंश अभ्यारण बनेंगे, फिर कहा गौवंश धाम बनाएंगे, फिर कहा कि एक पशु के लिए प्रतिदिन 10 रुपए दिया जाएगा. लेकिन इससे पशुधन को कितना चारा मिलेगा. एक गौवंश को न्यूनतम एक दिन में चार किलो चारा मिलना है उनके लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है और बात करते है गौवंश के सुरक्षा की."

"बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से भाजपा ने लिया चंदा": टीएस सिंहदेव ने कहा "जब इलेक्टोरल बांड का मामला सामने आया और जानकारी सार्वजनिक की गई तो उसमें भी यह बात सामने आई थी कि बीफ एक्सपोर्ट में लगी कंपनी से भाजपा ने चंदा लिया. भाजपा देश के नागरिकों को किस हद तक गुमराह कर भावनात्मक माहौल बनाकर अपना राजनैतिक हित सिद्ध करना चाहती है यह उजागर हो रहा है."

बीफ निर्यात में भारत दूसरे नंबर पर : सिंहदेव बुधवार को कोठीघर में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की सरकार के रहते हुए 4.3 अरब डॉलर के बीफ की बिक्री अन्य देशों को हो रही है. बीफ निर्यात में भारत ब्राजील के बाद दूसरे नम्बर पर है. सबसे बड़ा बूचड़ खाना भाजपा शासित प्रान्तों महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में है.

सरगुजा : अंबिकापुर में प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सरगुजा समेत पूरे प्रदेश में पशुधन में 40 प्रतिशत की कमी आई है. छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख गौवंश गायब हो गए है. सिंहदेव ने कहा कि देश से बड़े पैमाने पर गौवंश की तस्करी हो रही है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इन परिस्थितियों के कारण ही व्यापक पैमाने पर गौवंश की रक्षा के लिए गौठान बनाने की बात कही थी, जिसमे घुमंतू पशु को रखा गया, जहां उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था थी. लेकिन इसे बंद कर दिया गया और अब आए दिन पशुधन की तस्करी हो रही है.

सिंहदेव ने मांग की कि गौवंश की सेवा की दृष्टि से पहले सरकार बताए कि 5 लाख गौवंश में कमी क्यों आई, क्या वे मर गए या तस्करी हो गई. इसके साथ ही 2023 तक जो गौठान प्रचलन में थे उन्हें दोबारा चालू कर गौवंशों के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जाए.

जान से मारने की धमकी देने वाले पर हो कार्रवाई:लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक टीवी डिबेट जान से मारने की धमकी देने वाले भाजपा प्रवक्ता के बयान की पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने निंदा की है. उन्होंने कहा कि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज केसी वेणुगोपाल ने देश के गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने भाजपा केरला के प्रवक्ता प्रिन्तु महादेव के खिलाफ शिकायत की है. भाजपा प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में खुलेआम यह धमकी दी गई कि राहुल गांधी को छाती में गोली मारी जाएगी.

सिंहदेव ने कहा सीआरपीएफ ने अपनी तरफ से राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है कि उनकी जान को ख़तरा है. उनकी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त करने की आवश्यकता है. इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब खुलेआम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है. हम इसकी कड़ी और घोर निंदा करते है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अब तक इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही देश के गृह मंत्री की ओर से कोई कारवाई की गई. ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह जैसे संज्ञा में कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसने संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष की छाती पर गोली मारने की बात कही है. पत्र में लिखा गया कि अगर इस मामले में गृह मंत्री की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह माना जाए कि उसमें उनकी भी सहमती और संलिप्तता है. यह अत्यंत गंभीर स्थिति है. देश के गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा सरकार और राष्ट्रीय संगठन को इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.