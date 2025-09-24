ETV Bharat / state

ज़ोर लगाकर हईशा...और जोर लगाओ....नूंह में खुले सीवर में गिरी गाय को कुछ यूं निकाला गया, देखिए वीडियो

नूंह : हरियाणा के नूंह में जहां पर खुले सीवर में एक गाय गिर गई जिसे बड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकाला जा सका. पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि लोगों ने बड़ी कोशिशों के बाद गाय को वहां से निकाला.

खुले सीवर में गिरी गाय : नूंह जिले के तावडू नगर के गांधीनगर इलाके में बुधवार को बड़ा हादसा टल गया. यहां घास चरते समय एक गाय अचानक खुले पड़े सीवर लाइन में गिर गई. हादसे में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय बच्चों ने जब शोर मचाया तो आस-पास के लोग मौके पर जुट गए. करीब एक घंटे की मशक्कत और रस्सी की मदद से ग्रामीणों ने गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

ज़ोर लगाकर हईशा...और जोर लगाओ.... (Etv Bharat)

लंबे समय से बंद पड़ा था सीवर : अब्दुल गफ्फार ने बताया कि "वे अपने दो गोवंश को चराने के लिए गांधीनगर आये थे. इलाके में घास ज्यादा थी, लेकिन खुले पड़े सीवर पर घास उगी होने से सीवर दिखाई नहीं दिया और गाय उसमें जा गिरी." गनीमत रही कि कोई व्यक्ति या बच्चा इसमें नहीं गिरा, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी. ग्रामीणों ने बताया कि ये सीवर लंबे समय से बंद पड़ा है, इसमें पानी का बहाव नहीं है और इसकी देखरेख भी नहीं हो रही है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि खुले पड़े सीवरों को ढंका जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों.