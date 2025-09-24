ETV Bharat / state

ज़ोर लगाकर हईशा...और जोर लगाओ....नूंह में खुले सीवर में गिरी गाय को कुछ यूं निकाला गया, देखिए वीडियो

हरियाणा के नूंह में खुले सीवर में गाय गिर गई जिसे लोगों ने काफी कोशिशों के बाद सीवर से बाहर निकाला.

cow fell into an open sewer in Nuh and was rescued by locals Watch Video
नूंह में खुले सीवर में गिरी गाय को कुछ यूं निकाला गया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह : हरियाणा के नूंह में जहां पर खुले सीवर में एक गाय गिर गई जिसे बड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकाला जा सका. पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि लोगों ने बड़ी कोशिशों के बाद गाय को वहां से निकाला.

खुले सीवर में गिरी गाय : नूंह जिले के तावडू नगर के गांधीनगर इलाके में बुधवार को बड़ा हादसा टल गया. यहां घास चरते समय एक गाय अचानक खुले पड़े सीवर लाइन में गिर गई. हादसे में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय बच्चों ने जब शोर मचाया तो आस-पास के लोग मौके पर जुट गए. करीब एक घंटे की मशक्कत और रस्सी की मदद से ग्रामीणों ने गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

ज़ोर लगाकर हईशा...और जोर लगाओ.... (Etv Bharat)

लंबे समय से बंद पड़ा था सीवर : अब्दुल गफ्फार ने बताया कि "वे अपने दो गोवंश को चराने के लिए गांधीनगर आये थे. इलाके में घास ज्यादा थी, लेकिन खुले पड़े सीवर पर घास उगी होने से सीवर दिखाई नहीं दिया और गाय उसमें जा गिरी." गनीमत रही कि कोई व्यक्ति या बच्चा इसमें नहीं गिरा, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी. ग्रामीणों ने बताया कि ये सीवर लंबे समय से बंद पड़ा है, इसमें पानी का बहाव नहीं है और इसकी देखरेख भी नहीं हो रही है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि खुले पड़े सीवरों को ढंका जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों.

For All Latest Updates

TAGGED:

NUH COW FELL INTO SEWERCOW FALLS INTO SEWER IN NUHNUH NEWSनूंह के सीवर में गिरी गायNUH COW FELL INTO SEWER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.