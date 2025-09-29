ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में गायों की मौत पर महाबवाल: कांग्रेस बोली 5 लाख गाय गायब, भाजपा ने करार दिया झूठ और अफवाह

कांग्रेस ने भाजपा पर गायों की तस्करी व बीफ निर्यात का आरोप लगाया है.

छत्तीसगढ़ में गायों की मौत पर बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 6:49 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 6:56 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की सियासत में गायों की मौत और तस्करी को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि भाजपा सरकार की लापरवाही से भूख और हादसों में हजारों गायों की मौत हो रही है और लाखों गोवंश तस्करी कर स्लॉटर हाउस भेज दिए गए हैं, जबकि भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में चारे की कोई कमी नहीं है, तस्करी भी नहीं हो रही, बल्कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.

कांग्रेस का भाजपा पर आरोप: छत्तीसगढ़ की राजनीति में गायों की मौत और तस्करी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूख और दुर्घटनाओं के कारण हजारों गायों की मौत हो रही है. पिछले पौने दो साल में करीब 5 लाख से अधिक गोवंश राज्य से गायब हो गए हैं.

छत्तीसगढ़ में गायों की मौत पर बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

दीपक बैज ने दावा किया कि भाजपा शासन में कांग्रेस सरकार की गौठान और गोबर खरीदी जैसी योजनाओं को बंद कर दिया गया, जिसके चलते चारा और पानी की व्यवस्था ठप हो गई. इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में गायें भूख से मर रही हैं और खुले में घूमने के कारण सड़कों पर हादसों का शिकार हो रही हैं.

भाजपा शासन में गायों की तस्करी का आरोप: दीपक बैज ने उदाहरण देते हुए कहा कि पौने दो साल में 1200 से अधिक गायें भूख से मरीं, 850 गायें सड़क हादसों में कुचल गईं और 200 से ज्यादा जहरीला पदार्थ खाने से जान गंवा बैठीं. रायपुर के समोदा और खरोरा गौठान में मृत गायों के अवशेष खुले मैदान में पड़े हैं, जिन्हें कौवे और जानवर नोच-नोचकर खा रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा शासन में गायों की तस्करी कर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के स्लॉटर हाउस तक पहुंचाया जा रहा है. बैज ने कहा कि भाजपा केवल गाय के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन उनके संरक्षण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही.

बैज ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार आने के बाद भारत बीफ निर्यात के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है. भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस संचालित हो रहे हैं. मध्यप्रदेश में 15 से 20 स्लॉटर हाउस रोजाना बड़ी संख्या में पशुओं की हत्या कर रहे हैं. कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भाजपा ने बीफ निर्यातक कंपनियों से चंदा लिया है.

गौठान और गोबर खरीदी शुरू करने की मांग: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि राज्य में गौठान और गोबर खरीदी जैसी योजनाओं को पुनः शुरू किया जाए ताकि चारा-पानी की व्यवस्था फिर से हो सके और गायों की मौतें रुके.

छत्तीसगढ़ में गायों की मौत पर बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को बताया झूठ: वहीं, भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि दीपक बैज जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में हर खेत और खलिहान में चारा भरा पड़ा है, इसलिए भूख से किसी भी गाय की मौत संभव नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार में न तो गायों की तस्करी हो रही है और न ही होने दी जाएगी. ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल झूठ फैलाकर भ्रम पैदा करना चाहती है.

कुल मिलाकर, कांग्रेस और भाजपा के बीच गायों की मौत और तस्करी को लेकर जमकर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं. कांग्रेस इसे भाजपा की विफलता बता रही है तो भाजपा, कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप जड़ रही है. यह मुद्दा आने वाले दिनों में और भी बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है.

