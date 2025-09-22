ETV Bharat / state

कमल भूषण हत्याकांड मामले में आया फैसला, तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, दामाद और समधी ने रची थी साजिश

रांची में चर्चित कमल भूषण हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. दामाद और समधी ने हत्या की साजिश रची थी.

Kamal Bhushan murder case
व्यवहार न्यायलय रांची (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025 at 5:23 PM IST

रांची: बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. ए.जे.सी-3 आनंद प्रकाश की अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इनके नाम हैं राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर और काविस अदनान. मामला सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का है. चर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. तीनों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अधिवक्ता संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी.

कोर्ट ने धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में सुशीला कुजूर को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है. जबकि इस केस में सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को भी बरी कर दिया गया है. इस मामले के अनुसंधान में रांची पुलिस ने सराहनीय काम किया, जिसकी बदौलत दोषियों को सजा हो सकी. कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में इस हत्याकांड को न्याय के अंजाम तक पहुंचाया गया.

बता दें कि 30 मई 2022 को पिस्का मोड़ के देवी मंडप रोड पर गैलेक्सिया मॉल के पास अपराधियों ने गोली मारकर कमल भूषण की हत्या कर दी थी. उस वक्त कमल भूषण किसी से फोन पर बात कर रहे थे. दरअसल, कमल भूषण के बिजनेस पार्टनर रहे डब्लू कुजूर के बेटे राहुल ने कमल की बेटी यामिनी से लव मैरेज कर लिया था. तभी से दोनों परिवार में अनबन शुरू हो गयी थी. खास बात है कि कमल भूषण की हत्या के कुछ माह पूर्व नामकुम के सदाबहार चौक के पास कमल भूषण की बेटी और दामाद पर गोलियां चली थी. उस वक्त उनकी बेटी ने पिता पर ही फायरिंग कराने का आरोप लगाया था. बाद में यह रिश्ता इतना कड़वा बन गया कि सभी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गये.

