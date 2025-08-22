प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में शाही ईदगाह कमेटी की ओर सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई करने की मांग पर हिंदू पक्ष को अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है. मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट से मांग की गई है कि सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई हो और अन्य वादों पर सुनवाई न की जाए. इस प्रार्थना पत्र का हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया है. इस पर न्यायमूर्ति राममनोहर नारायण मिश्र ने सभी को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है. साथ ही अगली तिथि 12 सितंबर नियत कर दी.

बता दें कि हाईकोर्ट के 18 जुलाई 2025 के आदेश से वाद संख्या 17 (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य) को प्रतिनिधि वाद बनाया गया है. इसके बाद शाही ईदगाह कमेटी ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर कर प्रतिनिधि वाद (वाद संख्या 17) पर सुनवाई करने और अन्य सभी वादों पर रोक लगाने की मांग की. इसका हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया। कोर्ट ने विरोध करने वालों को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है. वहीं. आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे दबे विग्रह मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन सर्वे पर रोक लगा रखी है. ऐसे में तबतक मामले में वाद बिंदु तय किए जाने चाहिए. उन्होंने वाद संख्या 13 में भी वाद बिंदु तय करने की मांग की है। इस पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी.

बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को आदेश पालन करने या हाजिर होने का निर्देश

वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए कमेटी गठित कर निर्णय लेने के आदेश का पूरी तरह से पालन करने या विभाग के संबंधित चार अफसरों को 11 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है.

कोर्ट ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा/प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा कंचन वर्मा, डायरेक्टर बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल, सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेन्द्र कुमार तिवारी व अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार को आदेश के अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या सुनवाई की अगली तारीख पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है.

एडवोकेट सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था. साथ ही कहा था कि कमेटी तीन माह में विचार कर शिक्षामित्रों के मानदेय की वृद्धि पर निर्णय ले. इस आदेश की विभागीय अधिकारियों को जानकारी दी गई लेकिन अब तक आदेश का पालन नहीं किया गया है.

इस पर यह अवमानना याचिका की गई है. इससे पहले कोर्ट ने विपक्षियों से जानकारी मांगी थी. हलफनामा दाखिल कर एक माह का अतिरिक्त समय मांगा गया. इस पर कोर्ट ने आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है और कहा है कि यदि पालन नहीं किया तो सभी चारों अधिकारी न्यायालय में हाजिर हों.

इसे भी पढ़ें- श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला; प्रतिनिधि वाद निरस्त करने की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल