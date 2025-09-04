ETV Bharat / state

बरेली डबल मर्डर केस में दोषी को आजीवन कारावास.
Published : September 4, 2025 at 9:29 AM IST

बरेली: कोर्ट ने सहायक बैंक मैनेजर और उसके पति की हत्या के मामले में टेंपो चालक को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10,70,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. दोषी ने 2019 में सहायक बैंक मैनेजर और उसके पति की हत्या की थी. बाद में पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गुलमोहर पार्क कॉलोनी में रहने वाली सहायक बैंक मैनेजर रूपा सत्संगी और उसके बीमार पति नीरज सत्संगी की 24 जुलाई 2019 की शाम को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जब जांच शुरू की थी. तब पता चला कि सहायक बैंक मैनेजर रूपा सत्संगी को हर रोज बैंक लाने और ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर अनुराग ने पूरी घटना को अंजाम दिया है. इसके बाद पुलिस ने ऑटो ड्राइवर अनुराग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति की सुपारी: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि रूपा सत्संगी सहायक बैंक मैनेजर के पद पर नौकरी करती थी. उनके पति नीरज सत्संगी काफी सालों से बीमार रहते थे. बैंक मैनेजर रूपा सत्संगी अनुराग नामक ऑटो ड्राइवर के साथ बैंक आती-जाती थी. इसी दौरान उसके ऑटो ड्राइवर अनुराग से अवैध संबंध हो गए. इस अवैध संबंधों में रूपा सत्संगी का पति नीरज सत्संगी रोड़ा बन रहा था. इसे रास्ते से हटाने के लिए रूपा सत्संगी ने ऑटो ड्राइवर अनुराग को 5,00,000 रुपए की सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई.

घटना वाले दिन ऑटो ड्राइवर अनुराग ने नीरज सत्संगी के पर भारी चीज मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल नीरज सत्संगी का खून बहता देखकर रूपा सत्संगी की चीख निकल गई और वह शोर मचाने लगी. अपने आप को फंसता देख रूपा सत्संगी के ऑटो ड्राइवर अनुराग उर्फ अन्नू ने सहायक बैंक मैनेजर रूपा सत्संगी की भी हत्या कर दी. दोनों की हत्या को अंजाम देने के बाद वह मौके से छत से कूदकर फरार हो गया.

अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि बैंक में सहायक बैंक मैनेजर रूपा सत्संगी और उसके पति नीरज सत्संगी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत में चली सुनवाई के दौरान 14 गवाह पेश किए गए. इसके बाद बुधवार को अदालत ने रूपा सत्संगी के ऑटो ड्राइवर अनुराग को डबल मर्डर का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 लाख 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक दंपति के बेटे को देने का आदेश दिया है.

