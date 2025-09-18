ETV Bharat / state

पांच साल पहले की थी बुजुर्ग की हत्या, अब पांच आरोपी भुगतेंगे उम्र कैद

झालावाड़ की एसटी-एससी कोर्ट ने एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई है.

Court Decision In Jhalawar
जिला न्यायालय झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: जिले की एसटी-एससी कोर्ट की न्यायाधीश सुनीता मीणा ने गुरुवार को बुजुर्ग की हत्या के एक मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने सभी आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं चुकाने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

एसटी-एससी कोर्ट के लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि मामला डग थाना क्षेत्र का पांच साल पहले का है. यहां परिवादी श्यामलाल बागड़ी ने बताया कि उसके पिता लालू राम मंदिर के बगीचे के समीप बैठे थे. तभी अचानक वहां आरोपी शंकर सिंह पहुंचा. उसने पिता लालूराम के साथ गाली-गलौच व लड़ाई-झगड़ा किया. शंकर सिंह शराब के नशे में था. शंकर सिंह के साथ उनके परिवार की पुरानी रंजिश चल रही थी.

पढ़ें: झालावाड़ में हत्या के दो प्रकरण में सजा: हत्यारे छोटे भाई और काका को उम्रकैद

बाद में पिता लालूराम और मां मांगू बाई को लेकर वह थाने में शिकायत दर्ज करने जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल को रोककर शंकर सिंह, दिलीप सिंह, गोविंद सिंह, सरदार सिंह और लखन सिंह ने तीनों पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. बाद में, जैसे-तैसे मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसके पिता लालूराम की मौत हो गई.

लोक अभियोजक ने बताया कि फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था. न्यायालय में चालान पेश होने के बाद कोर्ट में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से करीब 24 गवाह तथा 62 दस्तावेज पेश किए गए. इन्हीं को आधार मानकर एसटी-एससी कोर्ट की न्यायाधीश ने पांचों आरोपियों के खिलाफ यह फैसला सुनाया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

LIFE IMPRISONMENTMURDER OF ELDERLY MANST SC COURTCOURT DECISION IN JHALAWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

युवा संसद के समापन पर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल, बोले- राष्ट्रवाद सबसे बड़ा पंथ

Explained : मंदिर बोर्ड के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

ट्रंप ने भारत को 23 प्रमुख अवैध ड्रग्स उत्पादक देशों की लिस्ट में डाला, बताया अमेरिका के लिए खतरा

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.