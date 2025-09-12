ETV Bharat / state

अब्दुल्ला आजम खान को मिली बड़ी राहत; धमकी देने के मामले में कोर्ट ने किया दोष मुक्त, जानिये पूरा मामला

वर्ष 2019 में फैसल खान लाला ने थाना गंज में दर्ज कराया था मुकदमा.

अब्दुल्ला आजम खान को मिली बड़ी राहत
अब्दुल्ला आजम खान को मिली बड़ी राहत (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 4:46 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी मामले में अब्दुल्ला आजम खान समेत दो लोगों को दोष मुक्त करार दिया है. कोर्ट में फसाहत अली शानू और अब्दुल आजम खान पेश हुए थे. कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है.

अब्दुल्ला आजम खान को मिली बड़ी राहत (Video credit: ETV Bharat)

इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि फैसल खान लाला ने एक मुकदमा थाना गंज पर पंजीकृत कराया था. उनका आरोप था कि उनके साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है. इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान पेश हुए थे. शुक्रवार को दोनों ही आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है. अब्दुल आजम खान शुक्रवार को कोर्ट से बाहर निकले. मीडिया ने उनसे सवाल किया, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वह गाड़ी में बैठ गए.

यह था मामला : मामला वर्ष 2019 का है. फैसल खान लाला ने एक मुकदमा थाना गंज में दर्ज कराया था. जिसमें अब्दुल्ला आजम खान और फसाहत अली खान शानू जो उस वक्त आजम खान के मीडिया प्रभारी थे, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. फैसल खान लाला का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान और फसाहत अली शानू ने उनके साथ गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अब्दुल्ला आजम खान और फसाहत अली शानू को दोष मुक्त करार दिया है.

यह भी पढ़ें : आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के रिहाई का रास्ता साफ, हरदोई जेल भेजा गया परवाना, 17 महीने बाद जेल से आएगा बाहर

Last Updated : September 12, 2025 at 5:16 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AZAM KHAN SONMOHAMMAD AZAM KHANRELIEF TO ABDULLAH AZAM KHANRAMPUR NEWSRAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.