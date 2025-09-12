ETV Bharat / state

अब्दुल्ला आजम खान को मिली बड़ी राहत; धमकी देने के मामले में कोर्ट ने किया दोष मुक्त, जानिये पूरा मामला

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी मामले में अब्दुल्ला आजम खान समेत दो लोगों को दोष मुक्त करार दिया है. कोर्ट में फसाहत अली शानू और अब्दुल आजम खान पेश हुए थे. कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है.

इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि फैसल खान लाला ने एक मुकदमा थाना गंज पर पंजीकृत कराया था. उनका आरोप था कि उनके साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है. इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान पेश हुए थे. शुक्रवार को दोनों ही आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है. अब्दुल आजम खान शुक्रवार को कोर्ट से बाहर निकले. मीडिया ने उनसे सवाल किया, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वह गाड़ी में बैठ गए.

यह था मामला : मामला वर्ष 2019 का है. फैसल खान लाला ने एक मुकदमा थाना गंज में दर्ज कराया था. जिसमें अब्दुल्ला आजम खान और फसाहत अली खान शानू जो उस वक्त आजम खान के मीडिया प्रभारी थे, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. फैसल खान लाला का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान और फसाहत अली शानू ने उनके साथ गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अब्दुल्ला आजम खान और फसाहत अली शानू को दोष मुक्त करार दिया है.

यह भी पढ़ें : आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के रिहाई का रास्ता साफ, हरदोई जेल भेजा गया परवाना, 17 महीने बाद जेल से आएगा बाहर