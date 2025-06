ETV Bharat / state

फरीदाबाद में फ्लेट मिलने का सपना होगा साकार! कोर्ट के फैसले से निवेशकों को उम्मीद, 600 से ज्यादा लोगों ने किया था निवेश - FARIDABAD PAL GARDEN FLATS

कोर्ट ने निवेशकों के पक्ष में सुनाया फैसला ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में करीब 600 परिवारों का फ्लैट लेने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है. ग्रेटर फरीदाबाद स्थित पाल गार्डन 89 के निवेशकों को उनके फ्लैट लेने की उम्मीद अब फिर से जागी है. फ्लैट्स का निर्माण पूरा करने के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त किया गया है. साल 2018 से यह मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहा था. लेकिन अब यह फैसला निवेशकों के हक में आया है. 600 से ज्यादा लोगों ने किया निवेश: होम बायर्स एसोसिएशन के प्रधान सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 89 में एक प्रोजेक्ट लांच हुआ था. प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाल इंफ्रा लिमिटेड को फ्लैट निर्माण कराकर 2022 तक फ्लैट लेने वाले लोगों को पोजीशन देने को कहा था. इसमें लगभग 600 से ज्यादा लोगों ने निवेश भी कर दिया. उन्होंने समय रहते बुकिंग भी करवा ली थी. किसी ने 2BHK फ्लैट बुक करवाया तो किसी ने 3 बीएचके फ्लैट बुक करवाया. इसके अंतर्गत फ्लैट की कीमत 2BHK की 25 लाख रखी गई थी और 3BHK फ्लैट नंबर 30 से 32 लाख रखी गई थी. कोर्ट ने निवेशकों के पक्ष में सुनाया फैसला: लेकिन मौजूदा समय में इसी फ्लैट की कीमत लगभग 1 करोड़ हो गई है. लेकिन 2015-2016 में बिल्डर का लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाया. जिसको लेकर बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया. फाइनेंशियल क्रेडिट 2018 मे इसको लेकर कोर्ट में केस चला. जिसकी वजह से निर्माण कार्य पूरी तरह से रुक गया. 2019 में इसकी पहली सुनवाई हुई, 5 जून 2025 को कोर्ट ने निवेशकों के पक्ष में फैसला सुनाया. बिल्डर को प्रोजेक्ट पूरा करने का आदेश दिया है. इस मामले को लेकर अधिवक्ता अमर विवेक ने बताया कि फैसला निवेशकों के हक में आया है. यही वजह है कि अब बिल्डर को जल्दी बिल्डिंग का निर्माण करना होगा. फ्लैट बनाकर निवेशकों को देना पड़ेगा.

