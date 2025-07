ETV Bharat / state

स्वाति मालीवाल मारपीट केस के आरोपी बिभव कुमार को कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दी - BIBHAV KUMAR TO TRAVEL TO SRI LANKA

बिभव कुमार को विदेश जाने की अनुमित मिली ( SOURCE: PTI )

By PTI Published : July 13, 2025 at 12:36 AM IST | Updated : July 13, 2025 at 12:46 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: स्वाति मालीवाल मारपीट केस के आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को कोर्ट ने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. अदालत ने कहा कि उसके विदेश भागने का कोई खतरा नहीं है. बिभव कुमार ने अदालत में 13 से 22 अगस्त तक श्रीलंका यात्रा की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह बिभव कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे उन्होंने कहा कि "आरोपी का अपने परिवार को पारिवारिक अवकाश पर ले जाने का न केवल अधिकार है, बल्कि उनके प्रति कर्तव्य भी है।" 7 जुलाई के आदेश में, अदालत ने कहा, "आरोपी का ऐसा कोई आचरण अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया है, क्योंकि उसे जमानत पर रिहा किया गया था, जिससे यह अदालत आरोपी द्वारा विदेश यात्रा के लिए की गई प्रार्थना पर विचार करने से विमुख हो।" कोर्ट ने कहा विदेश भागने का नहीं कोई खतरा

अदालत ने कहा कि कुमार को पहले ही अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका था, और अभियोजन पक्ष ने आदेश को चुनौती नहीं दी, न ही यह कहा कि उसके विदेश भागने का कोई खतरा है. न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी को अपने परिवार को पारिवारिक अवकाश पर ले जाने का न केवल अधिकार है, बल्कि यह उसका कर्तव्य भी है. उन्होंने आगे कहा, "मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आवेदन को स्वीकार क्यों न किया जाए, खासकर तब जब सुनवाई की अगली तारीख यात्रा की निर्धारित तारीखों से बहुत बाद की है।"

Last Updated : July 13, 2025 at 12:46 AM IST