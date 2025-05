ETV Bharat / state

कोर्ट का एक्शन; बदायूं में 25 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, निर्दोष को फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप - BADAUN NEWS

कोर्ट की खबर ( Photo credit: ETV Bharat )

Published : May 31, 2025 at 9:47 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 9:55 PM IST

बदायूं : यूपी के बदायूं में खाकी पर एक बार फिर दाग लगा है. 25 पुलिसकर्मियों पर फर्जी तरीके से एनडीपीएस के मामले में कुछ लोगों को झूठा फंसाने का आरोप लगा है. जिसके बाद कोर्ट ने बिनावर थाना एसओ समेत सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर लिखने के आदेश दिये हैं. वकील तस्लीम गाजी ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) वकील तस्लीम गाजी के मुताबिक, दरअसल, जुलाई 2024 में बिनावर थाना पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पांच लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 अलग-अलग जगह से नशीले पदार्थ की बरामदगी दिखाते हुए जेल भेजा गया था. पांच लोगों में से एक अभियुक्त की जमानत के लिये अधिवक्ता ने यह मांग करते हुए अर्जी लगाई तो पता चला कि बिनावर पुलिस 28 जुलाई को अभियुक्त को घर से बुलाकर लाई थी.

उन्होंने बताया कि 30 जुलाई को मादक पदार्थ की तस्करी का खुलासा करते हुए एसएसपी ने प्रेस कांफ्रेंस की थी. बिनावर थाना पुलिस ने 31 जुलाई को एफआईआर दर्ज की और कुछ लोगों को जेल भेज दिया. वकील ने कोर्ट के माध्यम से 28 से 31 जुलाई 2024 के बीच के थाने में लगे सीसीटीवी की फुटेज मांगी. जिसे पुलिस ने कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया. कोर्ट को लगा कि यह पूरा मामला पुलिस ने झूठा बनाया है. आरोप है कि इसी दौरान वकील तस्लीम गाजी के चैंबर पर कुछ लोगों ने धमकी दी. जिसके बाद कोर्ट ने एसएसपी बदायूं से 30 जुलाई 2024 का प्रेस नोट मंगाया. कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए 25 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. वकील तस्लीम गाजी ने बताया कि 30 जुलाई का प्रेस नोट तलब करने का निवेदन किया. प्रेस नोट कोर्ट में दाखिल हुआ तो स्पष्ट हुआ कि पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है. अतः कोर्ट ने पुलिस के 12 और एसओजी के 13 पुलिसकर्मियों समेत 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

