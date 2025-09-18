आगरा में भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल समेत 12 लोगों को कोर्ट ने क्यों किया बरी, जानिए मामला
आगरा एमपी-एमएलए विशेष न्यायाधीश ने क्या आदेश दिया, जानिए.
आगरा: विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल समेत 12 आरोपियों को एक मामले में दोष मुक्त करने का आदेश जारी किया है. किरावली में 13 साल पहले दंगल में करंट से व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस पर खूब हंगामा हुआ और जमा लगाया था. इस बहुचर्चित मामले में विधायक चौधरी बाबूलाल समेत 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था. विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने संदेह का लाभ देकर विधायक चौधरी बाबूलाल समेत 12 आरोपियों को बरी कर दिया है.
क्या था पूरा मामला: कोर्ट में दाखिल वाद के अनुसार दो अप्रैल 2012 में अछनेरा थाना के किरावली कस्बा स्थित मौनी आश्रम में कुश्ती दंगल का आयोजन हो रहा था. उसी दौरान नीचे लटक रहे हाईटेंशन लाइन के तार छूने से हाकिम सिंह निवासी रिठौरी कागारौल की मौत हो गई थी जबकि, हादसे में धौलपुर का जावेद घायल हो गया था. इस पर आक्रोशित लोगों ने घटना के विरोध में किरावली चौराहा पर जाम लगाया था. जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया था. इस पर कई थानों की फोर्स मौके पर आई थी. जब आक्रोशित भीड़ को समझाने की कोशिश पुलिस ने की तो आक्रोशित भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर ईंट, पत्थर, बोतल से हमला कर दिया था.
जाम और हंगामा समेत अन्य धाराओं में मुकदमाः किरावली कस्बा में जमकर हमला हुआ था. कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. जिस पर अछनेरा थाना के तत्कालीन एसओ सुधीर कुमार सिंह ने विधायक चौधरी बाबूलाल, हरपाल, बने सिंह पहलवान, दिनेश, ज्ञान सिंह, सतेंद्र, पवन इंदौलिया, बंटी प्रधान समेत अन्य के खिलाफ हत्या प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने मुकदमे में चार्जशीट लगा दी. जिससे ही अब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी.
विधायक समेत ये लोग हुए बरीः विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने इस मामले में भाजपा विधायक समेत 12 लोगों को बरी कर दिया. जिन लोगों को कोर्ट ने बरी किया है उनमें विधायक चौधरी बाबूलाल, हरपाल, कृष्ण कुमार, बने सिंह पहलवान, दिनेश, सतेंद्र, ज्ञान सिंह, विजयपाल, संतोष, पवन, हरेंद्र सिहं एवं बंटी प्रधान के नाम शामिल हैं.
