ETV Bharat / state

सीतामढ़ी में कोरियर बॉय की गोली मारकर हत्या, घर जाने के रास्ते बदमाशों ने किया फायर - SITAMARHI COURIER BOY MURDER

सीतामढ़ी में जमीन विवाद में कोरियर बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई.आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आगजनी और प्रदर्शन किया.

हत्या के बाद सड़क जाम करते आक्रोशित परिजन
हत्या के बाद सड़क जाम करते आक्रोशित परिजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 29, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में जमीन विवाद को लेकर एक कोरियर कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है. मृतक की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है, जो एक निजी कोरियर कंपनी में काम करता था. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने महिंदवाड़ा के पास मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया.

कोरियर कर्मी की हत्या: ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. लोगों का कहना था कि राहुल को पहले से जान का खतरा था, जिसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई. घटना बीती रात की है जब राहुल काम से लौट रहा था. रास्ते में महिंदवाड़ा थाने के बलीगढ़ गांव के पास घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसे गोली मार दी.

सीतामढ़ी में कोरियर बॉय की हत्या के बाद परेशान परिजन
सीतामढ़ी में कोरियर बॉय की हत्या के बाद परेशान परिजन (ETV Bharat)

सड़क जाम कर किया हंगामा: गंभीर हालत में उसे मुजफ्फरपुर स्थित SKMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शव के गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मातम की चीख-पुकार के बीच स्थानीय लोग उग्र हो उठे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. कई घंटों तक सड़क जाम रहने के कारण यातायात पूरी तरह बाधित रहा.

भूमि विवाद में हुई हत्या: परिजनों ने बताया कि उसके जान को खतरा था जिसकी सूचना स्थानीय थाने को पहले ही दी जा चुकी थी. परिजनों का आरोप है कि जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था और राहुल को लगातार धमकी मिल रही थी. इसके बावजूद पुलिस ने कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई. इससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है.

"यह हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा है. परिजनों ने पांच लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है. शेष आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है." -राजीव कुमार सिंह, सदर डीएसपी

पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार: शव के घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम की स्थिति मच गया. लोग हंगामे पर उतारू हो गए. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. परिजनों के द्वारा पांच को आरोपित किया गया है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया. प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया. फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति सामान्य बनी हुई है.

ये भी पढ़ें

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में जमीन विवाद को लेकर एक कोरियर कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है. मृतक की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है, जो एक निजी कोरियर कंपनी में काम करता था. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने महिंदवाड़ा के पास मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया.

कोरियर कर्मी की हत्या: ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. लोगों का कहना था कि राहुल को पहले से जान का खतरा था, जिसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई. घटना बीती रात की है जब राहुल काम से लौट रहा था. रास्ते में महिंदवाड़ा थाने के बलीगढ़ गांव के पास घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसे गोली मार दी.

सीतामढ़ी में कोरियर बॉय की हत्या के बाद परेशान परिजन
सीतामढ़ी में कोरियर बॉय की हत्या के बाद परेशान परिजन (ETV Bharat)

सड़क जाम कर किया हंगामा: गंभीर हालत में उसे मुजफ्फरपुर स्थित SKMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शव के गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मातम की चीख-पुकार के बीच स्थानीय लोग उग्र हो उठे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. कई घंटों तक सड़क जाम रहने के कारण यातायात पूरी तरह बाधित रहा.

भूमि विवाद में हुई हत्या: परिजनों ने बताया कि उसके जान को खतरा था जिसकी सूचना स्थानीय थाने को पहले ही दी जा चुकी थी. परिजनों का आरोप है कि जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था और राहुल को लगातार धमकी मिल रही थी. इसके बावजूद पुलिस ने कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई. इससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है.

"यह हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा है. परिजनों ने पांच लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है. शेष आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है." -राजीव कुमार सिंह, सदर डीएसपी

पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार: शव के घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम की स्थिति मच गया. लोग हंगामे पर उतारू हो गए. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. परिजनों के द्वारा पांच को आरोपित किया गया है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया. प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया. फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति सामान्य बनी हुई है.

ये भी पढ़ें

For All Latest Updates

TAGGED:

LAND DISPUTE IN SITAMARHISITAMARHI NEWSकोरियर कर्मी की हत्याBIHAR NEWSSITAMARHI COURIER BOY MURDER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

क्या है प्रियंका गांधी की 'M M M' पॉलिटिक्स, जिससे बिहार में मजबूत होगा कांग्रेस का 'हाथ'?

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.