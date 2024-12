ETV Bharat / state

शादी करने के लिए किसी और को मां-बाप बनाया, फिर भी बाबा गरीबनाथ धाम में सपना टूटा

मुजफ्फरपुर : अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, 'All is fair in love and war' मतलब 'प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज होता है.' शायद ऐसा ही कुछ बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रेमी जोड़े को लगा. अब जरा सोचिए, अगर कोई फर्जी अभिवावक (मातापिता) के साथ शादी के लिए पहुंचे तो ऐसा ही कहा जाएगा.

बाबा गरीबनाथ धाम में शादी का सपना टूटा : जी हां, मुजफ्फरपुर में फर्जी अभिवावक के सहारे शादी करने का सपना लेकर उत्तर बिहार के बाबा नगरी के बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचे प्रेमी जोड़े को बगैर शादी के ही लौटना पड़ा. विवाह निबंधक सह मंदिर प्रबंधक ने दोनों को डांट लगाते हुए दोनों को वहां से भगा दिया.

मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ धाम (ETV Bharat)

मंदिर कमिटी ने जरूरी कागजात मांगे : प्रेमी जोड़ा फर्जी अभिवावक बनाकर एक पुरुष एक महिला को लेकर हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार पंजीकृत विवाह करने बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचा. जहां दोनों पर संदेह होने पर मंदिर कमिटी के पदाधिकारियों ने उनसे जरूरी कागजात मांगे. शादी के जोड़े में पहुंचे युवक-युवती ने कुछ कागजात दिये.

संदेह होते ही रोक दी गई शादी : आधार कार्ड देने से वे लोग हिचकिचाने लगे. दोनों ने अपने-अपने अभिवावकों का आधार कार्ड नहीं दिया. जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने संदेह के आधार पर शादी रोक दी. जिसके बाद विवाह निबंधक सह मंदिर प्रबंधक ने दोनों को डांट लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया.