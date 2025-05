ETV Bharat / state

सोनभद्र में नदी में डूबे दंपती, पति की मौत, पत्नी को ग्रामीणों ने बचाया, नदी पार करते समय हुआ हादसा - SONBHADRA NEWS

नदी के किनारे बैठे ग्रामीण. इनसेट में मृतक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 9:53 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 10:11 PM IST 2 Min Read

सोनभद्र : छतीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर स्थित केकरहवा नदी पार करते समय पति-पत्नी डूब गए. तेज बहाव में फंसने से पति की मौत हो गई, जबकि महिला को ग्रामीणों ने बचा लिया. जानकारी के अनुसार, बरखोरहा गांव के रहने वाले प्रभु चेरो (55) पुत्र केश्वर चेरो अपनी पत्नी जिरवा देवी (45) के साथ छत्तीसगढ़ के दोलंगी गांव स्थित अपने पाही से लौट रहे थे. वापसी के दौरान केकरहवा नदी पार कर रहे थे. तेज बहाव में दोनों का संतुलन बिगड़ गया और नदी में गिर गए. चीख-पुकार सुन पहुंचे ग्रामीण : दंपती की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव में लग गए. काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने जिरवा देवी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन प्रभु चेरो पानी की तेज धार में बह गए और लापता हो गए. घटना के बाद प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर नदी में खोजबीन शुरू की.

सोनभद्र : छतीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर स्थित केकरहवा नदी पार करते समय पति-पत्नी डूब गए. तेज बहाव में फंसने से पति की मौत हो गई, जबकि महिला को ग्रामीणों ने बचा लिया. जानकारी के अनुसार, बरखोरहा गांव के रहने वाले प्रभु चेरो (55) पुत्र केश्वर चेरो अपनी पत्नी जिरवा देवी (45) के साथ छत्तीसगढ़ के दोलंगी गांव स्थित अपने पाही से लौट रहे थे. वापसी के दौरान केकरहवा नदी पार कर रहे थे. तेज बहाव में दोनों का संतुलन बिगड़ गया और नदी में गिर गए. चीख-पुकार सुन पहुंचे ग्रामीण : दंपती की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव में लग गए. काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने जिरवा देवी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन प्रभु चेरो पानी की तेज धार में बह गए और लापता हो गए. घटना के बाद प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर नदी में खोजबीन शुरू की. 24 घंटे बाद बरामद हुआ शव : लगभग 24 घंटे के बाद गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे प्रभु चेरो का शव केकरहवा घाट के पास से बरामद किया गया. शव मिलने की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया. ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गयी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बरखोरहा गांव के ग्राम प्रधान सुरजमन यादव ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी. ग्राम प्रधान ने बताया कि मृतक प्रभु चेरो अपने पीछे पत्नी जिरवा देवी और छह संतानों को छोड़ गए हैं, जिनमें चार बेटियां और दो बेटे हैं. दुखद बात यह है कि मृतक की तीनों बेटियों की शादी अभी नहीं हुई है. यह भी पढ़ें: गोल्डन रेसर गुलवीर सिंह की कहानी: स्कूल-दुकान तक रोज रेसिंग, सब्जी-रोटी की डाइट, मिल्खा सिंह जैसा सुबह चार बजे से दौड़ने का जुनून



Last Updated : May 29, 2025 at 10:11 PM IST