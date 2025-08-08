Essay Contest 2025

सूट सलवार पहनने पर एंट्री नहीं देने वाले रेस्टोरेंट ने मांगी माफी, अब ऑफर भी दिया; जानें पूरा मामला - RESTAURANT DENIED ENTRY

दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में कपल को ट्रैडिशनल कपड़ों में एंट्री नहीं मिलने के मामले पर सीएम ने लिया संज्ञान.

रेस्टोरेंट में कपल को ट्रैडिशनल कपड़ों के रोक मामले ने पकड़ा तूल
रेस्टोरेंट में कपल को ट्रैडिशनल कपड़ों के रोक मामले ने पकड़ा तूल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2025 at 8:22 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक कपल का आरोप है कि सूट-सलवार और पैंट टीशर्ट में होने की वजह से उन्हें पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट में घुसने से रोक दिया गया. जिसके बाद दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा है कि रेस्टोरेंट में भारतीय कपड़ों पर रोक का वीडियो सामने आया है. जो किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. जिसपर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इस घटना की जांच व तुरंत कार्यवाही के निर्देश दे दिए.

वहीं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पीतमपुरा में रेस्टोरेंट की जो घटना हुई है. उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. भारतीय परिधान या हमारे पहनावे को लेकर इस तरह का व्यवहार सिर्फ वही कर सकता है जो भारतीय नहीं हो. उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय पहनावे और संस्कृति व परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करती है. इस तरह का व्यवहार सिर्फ ब्रिटिशर्स या गोरे करते थे. इस घटना के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी. रेस्टोरेंट के मैनेजर द्वारा माफी मांगने के सवाल पर सिरसा ने कहा कि माफी मांगने से कानून का मामला खत्म नहीं होता, जो भी कानूनी कार्रवाई इस मामले में बनती होगी वो की जाएगी. देश की राजधानी के अंदर इस तरह की घटना स्वीकार्य नहीं है.

कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (ETV Bharat)

रेस्टोरेंट के मालिक ने किया इनकार

वहीं, रेस्टोरेंट के मालिक नीरज अग्रवाल और जनरल मैनेजर अजय राणा का कहना है कि हमारी तरफ से किसी को किसी को भी परिवेश में आने पर नहीं रोका गया. भीड़ होने की वजह से महिला को इंतजार करना पड़ा. उन्हीं के सामने पहले से रिजर्व कुछ गेस्ट एंट्री कर रहे थे, इसलिए हंगामा हुआ और उन्होंने वीडियो में कही बात को बेबुनियाद बताया. रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि भीड़ काफी ज्यादा थी इसी वजह से जब वीडियो बनाने वाली महिला आई तो उन्हें कुछ लंबा इंतजार करना पड़ा. क्योंकि उन्होंने पहले से रिजर्वेशन नहीं कराया था. उन्हीं के सामने जिन कस्टमर ने पहले से रिजर्वेशन कराया था और उनके कुछ साथी ऊपर बैठे हुए थे. जिससे शिकायतकर्ता महिला नाराज हो गई.

दंपती को रेस्टोरेंट में जाने से रोकने का मामला (ETV Bharat)

मामले की जांच कर रही दिल्ली सरकार

जो महिलाएं उस दौरान एंट्री कर रही थी, उन्होंने पार्टी वियर ड्रेस पहनी हुई थी. रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि महिला ने इस बात का मुद्दा बनाया, और जिस वक्त ऐसा हुआ महिला वहां से चली गई. करीब डेढ़ घंटे बाद महिला दोबारा आई और रेस्टोरेंट की एंट्री गेट पर उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इसी मामले का यह वीडियो दिल्ली के संस्कृति एवं कला मंत्री कपिल मिश्रा तक भी पहुंचा. उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए इस वीडियो को ट्वीट किया. अब मामले की जांच दिल्ली सरकार कर रही है.

भारतीय परिधानों में आने वाले नागरिकों का स्वागत

जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार की तरफ से रेस्टोरेंट में पूछताछ के लिए भी अधिकारियों को भेजा गया. रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि उनपर लगाया गया आरोप पूरी तरह गलत है. उन्होंने कोई रूल बुक नहीं बनाया है. रेस्टोरेंट के डायरेक्टर और मैनेजर का कहना है कि परिधान आधारित कोई प्रतिबंध नहीं है. भारतीय परिधानों में आने वाले नागरिकों का स्वागत करेंगे. रक्षाबंधन पर भारतीय परिधानों में आने वाली बहनों को कुछ डिस्काउंट भी देंगे. वहीं, महिलाओं ने भारतीय परिधानों को भारतीय संस्कृति की पहचान बताते हुए मामले का विरोध किया और रेस्टोरेंट मालिक पर एक्शन लेने की बात कही.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि सोशल मीडिया पर पीतमपुरा के मधुबन चौक के पास मेट्रो स्टेशन के परिसर के अंदर बने रेस्टोरेंट द्वारा एक महिला को भारतीय परिधान सलवार सूट पहने होने के कारण रेस्टोरेंट में प्रवेश देने से मना कर दिया था. इस पर महिला ने कड़ा विरोध जताया. साथ ही महिला रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर रेस्टोरेंट के व्यवहार को बताते हुए वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में महिला और उसके साथ मौजूद व्यक्ति बता रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट में सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस पहनकर ही एंट्री मिल सकती है. सीएम रेखा गुप्ता ने इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है. अधिकारियों को इस घटना की जांच व तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कपिल मिश्रा ने इस मामले में एक और दूसरा पोस्ट करके बताया है कि पीतमपुरा के इस रेस्टोरेंट के संचालकों ने स्वीकार कर लिया है कि परिधान आधारित कोई प्रतिबंध अब नहीं लगाएंगे व भारतीय परिधानों में आने वाले नागरिकों का स्वागत करेंगे.

