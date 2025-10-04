बोकारो में दंपती ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
बोकारो में एक दंपती ने आत्महत्या कर ली. डेढ़ वर्ष पहले ही विवाह हुआ था. मगर उनको कोई संतान नहीं हुआ था.
बोकारो: जिले के जरीडीह प्रखंड के भस्की गांव में पति-पत्नी ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. मृतकों की पहचान दिनेश बेसरा (28 वर्ष) और उनकी पत्नी गीता देवी (25 वर्ष) के रूप में हुई है. करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दिनेश ने रजरप्पा थाना क्षेत्र निवासी गीता से प्रेम विवाह किया था. ग्रामीणों के अनुसार, दंपती पेड़ के नीचे बैठे, मटन और शराब का सेवन करने के बाद आत्महत्या कर ली. घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है. लोग इस घटना से स्तब्ध हैं.
संतान प्राप्ति के बाद संथाल समुदाय वर और वधू को मान्यता देता है
जानकारी के मुताबिक दोनों संथाल समाज से आते हैं. संथाली समाज में परंपरा है कि शादी के पहले 'घर ढूका' (घर में प्रवेश) होता है जिसमें वर पक्ष की तरफ से कन्या को शादी के पहले घर में लाकर रखते हैं. इस दौरान दोनों को संतान की प्राप्ति होती है. उसके बाद संथाल समुदाय वर और वधू दोनों को एक जोड़े के रूप में सामाजिक मान्यता देता है.
दोनों को कोई संतान नहीं हुई थी
उनकी इस परंपरा के अनुसार भोज का आयोजन होता है और संथाल समाज के लोग दंपती को आशीर्वाद देते हैं. क्षेत्र में चर्चा है कि डेढ़ वर्ष बीत जाने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं हुई थी. ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों के आपसी संबंध भी ठीक नहीं थे.
आत्महत्या से पहले दोनों ने शराब का सेवन किया था
स्थानीय लोगों के अनुसार उस दिन दंपती घर से मटन बनाकर और शराब लेकर जंगल की तरफ गए थे, दोनों ने साथ में मटन खाया और शराब का सेवन किया. उसके बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली. कयास लगाया जा रहा है कि शराब के नशे में दोनों के बीच कुछ अनबन हुआ होगा और दोनों में सुसाइड कर लिया.
'पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी. इसके अलावा पुलिस दूसरे एंगल से भी मामले की जांच कर रही है. परिजनों से भी पूछताछ की गई है वहीं लड़की के परिजन को भी बुलाया गया है.' बी. एन. सिंह, बेरमो डीएसपी
