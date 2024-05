ETV Bharat / state

थाने के हाजत में बंद जीजा-साली, 4 मिनट 30 सेकेंड का CCTV फुटेज आया - Araria Police Custody Suicide Case

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 18, 2024, 9:18 AM IST | Updated : May 18, 2024, 11:45 AM IST

अररिया में थाने में आत्महत्या (ETV Bharat) अररिया: बिहार के अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना में जीजा-साली की हिरासत में मौत मामले में सीसीटीवी का फुटेज सामने आया है. जिसमे प्रेमी जोड़ा हाजत के गेट से फंदा लगाकर आत्महत्या करते नजर आ रहे हैं. घटना रात के 12 बजकर 50 मिनट से शुरू हो कर एक बजे तक की है. जहां सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि 12 बजकर 52 मिनट पर लड़की हाजत के गेट पर आती है और अपने प्रेमी जीजा से बात करती है. कैसे की दोनों ने आत्महत्या: वीडियो में देखा गया कि युवती अपने जीजा को एक सफेद रंग का गमछा देती है. उसी गमछे से वो सुसाइड कर लेता है. वहीं हाजत के अंदर ही लड़की दुपट्टे या साड़ी के पल्लू से फांसी पर लटक जाती है. ये पूरा वीडियो थाने के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया. दोनों ओर जीजा और साली तड़परकर दम तोड़ देते हैं. पुलिस की हाजत में सुसाइड: वहीं इस पूरी घटना की भनक तक थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को नहीं लगती है. अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या थाना में रात के समय कोई पुलिस कर्मी ड्यूटी पर नहीं था? पहरेदार कहां था. सीसीटीवी मॉनिटर कौन कर रहा था. थाने के अंदर सब कुछ कई मिनट तक चलता रहा. अगर पुलिस जागरूक होती तो इस घटना से दोनों को बचाया जा सकता था. थानेदार पर गिरी गाज : इस मामले की जांच खुद डीआईजी विकास कुमार कर रहे हैं. इस मामले में थानेदार, ओडी अधिकारी और चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उपद्रव करने वाले 19 लोगों को गिरफ्तार किया है.सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. अररिया में थाने में आत्महत्या (ETV Bharat) पुलिस थाना फूंका पथराव भी हुए: इस वीडियो से ये साफ हो गया कि जीजा साली ने हाजत में सुसाइड किया था न कि पुलिस की प्रताड़ना से मौत हुई थी. स्थानीय लोग और परिजन इसे हत्या का रूप देकर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे. देखते ही देखते शुक्रवार को ताराबाड़ी थाने को फूंक दिया और पुलिसकर्मियों पर पथराव तक किए. हालांकि ताराबाड़ी थाना में हुए तोड़फोड़ और अगलगी की घटना की जांच करने पूर्णियां प्रक्षेत्र के डीआईजी विकास कुमार ताराबाड़ी पहुंचे. सबसे पहले डीआईजी ने थाना में किये गए तोड़फोड़ और आगंतुक कक्ष में लगाये गए. आग की जांच की उसके बाद उन्होंने थाना में लगे सीसीटीवी के फुटेज का भी जायजा लिया. सीसीटीवी में कैद हुई वारदात: डीआईजी विकास कुमार ने बताया कि बीते गुरुवार को ताराबाड़ी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसमें मिट्ठू कुमार द्वारा अपनी ही नाबालिग साली को शादी की नीयत से अपहरण किए जाने की बात कही गई थी. उसी मामले में मिट्ठू कुमार को थाना लाया गया था. इसके साथ उसकी नाबालिग साली को भी ब्यान के लिए लाया गया था. सूचना मिली कि रात में दोनों ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. यह पूरी घटना हाजत में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. 5 पुलिस कर्मी हुए घायल: आगे डीआईजी ने कहा कि इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना को घेर कर पथराव किया और आगंतुक कक्ष को आग के हवाले कर दिया. इस घटना में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में पांच राउंड हवाई फायरिंग की गई. इस प्रकरण में चार पुलिस पदाधिकारी भी जख्मी हो गए हैं. पुलिस द्वारा जो अभिरक्षा के क्रम में कमी हुई है उसकी जांच कराई जा रही है, उसपर विधिपूर्ण कार्रवाई की जाएगी. अररिया में थाने में आत्महत्या (ETV Bharat) "जीजा और साली ने आत्महत्या की है, जिसका सीसीटावी फुटेज सामने आया है. घटना की एफएसएल टीम द्वारा जांच की जा रही है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया है. एसपी समेत पुलिस के पदाधिकारी यहां कैंप कर रहे हैं. घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी."- विकास कुमार, डीआईजी, पूर्णियां प्रक्षेत्र पढ़ें-बिहार में उपद्रवियों ने फूंका थाना, पुलिस कस्टडी में जीजा-साली की मौत पर बवाल - Uproar In Araria

