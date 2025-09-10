ETV Bharat / state

नेपाल में तख्तापलट; कानपुर के निर्यातकों के 60 करोड़ के ऑर्डर फंसे, 10 से अधिक उत्पादों का होता है निर्यात

साल 2024-25 में यूपी से नेपाल का निर्यात कारोबार 9500 करोड़ रुपये रहा.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 7:02 PM IST

कानपुर : नेपाल में हुई हिंसा का असर कानपुर से लेकर यूपी के निर्यातकों पर भी पड़ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लागू किए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को लेकर पहले से ही निर्यातकों के सामने संकट था. नेपाल में बिगड़े हालात के बाद कानपुर के निर्यातकों के करीब 60 करोड़ रुपये के ऑर्डर ब्लॉक हो गए हैं.

निर्यातकों का कहना है कि फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, अब इससे कैसे ऊबर पाएंगे? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की साल 2024-25 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी से साल 2024-25 में नेपाल से निर्यात कारोबार 9500 करोड़ रुपये का हुआ था. अब इस साल और अधिक कारोबार की उम्मीद थी, जिसे तगड़ा झटका लग गया है.

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

10 से अधिक उत्पादों का यूपी से होता निर्यात : फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि नेपाल में यूपी व कानपुर से 10 से अधिक उत्पादों का निर्यात होता है. इन उत्पादों में प्रमुख रूप से पीवीसी पाइप्स, नमकीन, केमिकल्स, ई-रिक्शा, आलू, चावल, प्याज, हरी सब्जियां, मशीनरी, कॉस्मेटिक उत्पाद, लेदर बेल्ट, पर्स, आयरन एंड स्टील, मसाले, डिटर्जेंट, सोप, नमकीन व कई अन्य उत्पाद शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पिछले साल की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यूपी से निर्यात कारोबार के नजरिए से नेपाल टॉप-5 देशों में शामिल रहा. उन्होंने कहा कि अब आने वाले कुछ माह में ही स्थितियां ठीक होंगी, तभी निर्यातक अपना कारोबार कर सकेंगे.


इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने बताया कि कारोबार के नजरिए से देखा जाए तो यूपी के निर्यातकों के सामने लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं. एक ओर जहां उन पर अब त्योहारी सीजन का दबाव है, वहीं अमेरिका के बाद अब नेपाल से कारोबार ठप होने की स्थिति में है. निर्यातकों को अब फिलहाल कुछ दिनों तक इंतजार ही करना होगा. साथ ही जो दूसरे देश हैं, वहां लगातार संपर्क कर कारोबार बढ़ाने की दिशा में ध्यान लगाना होगा.

