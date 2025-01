ETV Bharat / state

झालावाड़ में खुला देश का पहला आईरेड काउंटर, ऐप पर मिलेगा दुर्घटना में घायल रोगी का सम्पूर्ण डेटा - FIRST COUNTER OF IRAD IN JHALAWAR

देश का पहला आईरेड काउंटर ( ETV Bharat Jhalawar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Jan 17, 2025, 6:48 PM IST