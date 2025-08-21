गया: बिहार के गया में 22 अगस्त शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है. प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बोधगया सजधज कर तैयार है. बोधगया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में भव्य सभास्थल का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है. प्रशासनिक अनुमान है, कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में ढाई से 3 लाख लोग आएंगे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम के साथ होंगें.

बोधगया में पीएम मोदी की सभा: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बोधगया तैयार है. प्रधानमंत्री के स्वागत में झंडे पोस्टर बैनर सड़कों पर पट चुके हैं. इस बार मगध विश्वविद्यालय परिसर में भव्य पंडाल बना है, जिसमें डेढ लाख के करीब लोग बैठ सकते हैं. वहीं, अलग से टेंट भी लगाया गया है, जिसमें खड़े होकर या बैठकर भी लोग प्रधानमंत्री को देख सुन सकेंगे.

शशांक शुभंकर, डीएम (ETV Bharat)

3 लाख से ज्यादा लोग पीएम को सुनने आएंगे: प्रशासनिक अनुमान है कि करीब 2.5 लाख से 3 लाख लोगों के पीएम के कार्यक्रम में आने की संभावना है. प्रधानमंत्री के आगमन पूर्व सभा स्थल का जायजा लेने कई केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री का दौरा लगातार जारी है. मगध प्रमंडल के पांच जिलों गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद व बिहार के अन्य स्थान और गया से सटे झारखंड से लाखों लोगों के आने का अनुमान है.

सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर: वहीं, पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. सुरक्षाबलों के द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है. वहीं, हैंड मेटल डिटेक्टर समेत विभिन्न उपकरणों से टोह ली जा रही है. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और हर एक आने-जाने वाले शख्स पर नजर रखी जा रही है.

गया में बना पीएम मोदी के लिए भव्य पंडाल (ETV Bharat)

1675 करोड़ की देंगे सौगात: वही, बताया जा रहा है, कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले कार्यक्रम के दौरान गया जिले को 1675 करोड रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी जा सकती है. तकरीबन दो दर्जन से अधिक विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण पीएम करेंगे. वहीं अमृत भारत समेत दो ट्रेनों की सौगात भी गया जी को मिलेगी. इसके अलावा विष्णुपद और महाबोधि काॅरिडोर से जुड़े योजनाओं पर भी सौगात दी जा सकती है.

सीसीटीवी की जद में बोधगया स्थित सभा स्थल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभास्थल पूरी तरह से सीसीटीवी की जद में है. करीब 3200 स्क्वायर फीट का विशाल मंच बनाया गया है. वहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है. डेढ़ लाख से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाला पंडाल बनाया गया है. वहीं और अलग से टेंट भी बनाए गए हैं. प्रशासनिक अनुमान भी है, कि करीब ढाई से 3 लाख लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आएंगे.

"प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे. इस दौरान कई विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन होगा. हर मानकों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए गए हैं. भव्य पंडाल बना है, जिसमें दो से ढाई लाख लोगों के आने की संभावना है." - शशांक शुभंकर, डीएम गया

गया में बना भव्य पंडाल (ETV Bharat)

देश का बन रहा सबसे बड़ा पंडाल: भाजपा के नेताओं को दावा है, कि देश में यह बड़ा पंडाल बोधगया में बन रहा है, जहां से प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और यह सभा ऐतिहासिक होगी. प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे में यह अब तक की बड़ी सभा हो सकती है. प्रधानमंत्री जिन योजनाओं की सौगात दे सकते हैं, उसमें गया में पर्यटन, बौद्ध सर्किट का विकास, रेलवे ओवरब्रिज, नेशनल हाईवे से जुङी योजना, ट्रेनों का शुभारंभ व अन्य कई योजनाएं हो सकते हैं.

गया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम (ETV Bharat)

"प्रधानमंत्री के आगमन और कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है. सुरक्षा के मानकों के अनुसार तमाम कदम उठाए गए हैं. सुरक्षा से जुड़ी सारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही है." - आनंद कुमार, एसएसपी गया

