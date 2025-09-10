मैनपाट में खुलेगा देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, साफ सफाई में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग
स्वच्छता के क्षेत्र में सरगुजा का नवाचार पूरे देश में चर्चित है. अब ग्रामीण इलाके में गार्बेज कैफे की शुरुआत होने जा रही है.
Published : September 10, 2025 at 5:28 PM IST
देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट
सरगुजा: भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे भी सरगुजा में खुलने जा रहा है, इससे पहले सरगुजा जिले में ही अंबिकापुर नगर निगम ने देश का पहला शहरी गार्बेज कैफे खोला था. अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की चर्चा विदेशों तक हुई थी. इस नवाचार को राज्य और केंद्र स्तर पर भी सराहना और पुरस्कार हासिल हुए थे. अब सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्र में भी गार्बेज कैफे खोलने की तैयारी हो रही है.
प्लास्टिक वेस्ट को हतोत्साहित करने की योजना: इस गार्बेज कैफे के जरिए ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक वेस्ट को हतोत्साहित करने की तैयारी की गई है. इसकी शुरुआत मैनपाट से हो रही है. सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्र मैनपाट के रोपाखर में यह ग्रामीण गार्बेज कैफे खोला जाएगा.प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही इस गार्बेज कैफे का शुभारम्भ किया जाएगा.
प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल यूनिट लगाई गई: स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बाद अब स्वच्छ भारत मिशन रुरल में ग्रामीण गार्बेज कैफे पर काम किया जा रहा है. सरगुजा जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल यूनिट लगाई गई है. इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अब गार्बेज कैफे खोलने की योजना है.
मैनपाट जनपद पंचायत ने अधिकारी ने दी जानकारी: मैनपाट जनपद पंचायत के सीईओ कुबेर सिंह उरेती ने बताया कि मैनपाट के रोपाखर ग्राम पंचायत में एक गार्बेज कैफे खोला जा रहा है, एक कैफे संचालक के रेस्टोरेंट में ये कैफे संचालित होगा. यहां जो भी शख्स एक किलो प्लास्टिक लेकर आएगा तो उसे नाश्ता और दो किलो प्लास्टिक लेकर आएगा तो उसे खाना दिया जाएगा.
प्लास्टिक कचरे को रीयुज करने वाला वेंडर ही इस प्लास्टिक को ले लेगा और प्लास्टिक वेस्ट का भुगतान रेस्टोरेंट संचालक को दे दिया जाएगा, अलग से कोई पैसा उसे नहीं दिया जाएगा. कैफे चलाने के लिए अन्य सहयोग जनपद पंचायत के माध्यम से हम करेंगे- कुबेर सिंह उरेती ,सीईओ, मैनपाट जनपद पंचायत
कौन करेगा ग्रामीण गार्बेज कैफे का संचालन?: इस ग्रामीण गार्बेज कैफे के संचालन के लिए सिकंदर प्रजापति को चुना गया है. इस बारे में सिकंदर प्रजापति ने कहा कि मैनपाट में मेरे रेस्टोरेंट पहले से ही संचालित हैं प्रशासन ने कहा कि गार्बेज कैफे खोलना है, पहल अच्छी है तो मैंने भी हां कर दी है.
मुझे दिशा निर्देश बताये गए है और गार्बेज कैफे खोलने के लिए सहमति बन गई है. यहां एक किलो प्लास्टिक वेस्ट के बदले नास्ता और दो किलो प्लास्टिक वेस्ट के बदले खाना दिया जाएगा- सिकंदर प्रजापति, होटल व्यापारी
सरगुजा जिला प्रशासन की पहल से ग्रामीण खुश: ग्रामीण गार्बेज कैफे की शुरुआत की खबर जैसे लोगों को मिली उन्होंने इस कदम की तारीफ की है. स्थानीय निवासी आकाश ने बताया कि सरगुजा का मैनपाट क्षेत्र टूरिस्ट प्लेस है. यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है. ऐसे में साफ सफाई का यह मॉडल तारीफ करने योग्य है. इससे गांव के गरीब लोगों को मदद मिलेगी और स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा मिलेगा.
देश के पहले गार्बेज कैफे के बारे में जानिए: अब आपको देश के पहले गार्बेज कैफे के बारे में बताते हैं. अंबिकापुर नगर निगम का दावा है कि 9 अक्टूबर 2019 को अंबिकापुर में देश का पहला गार्बेज कैफे खोला गया. इस कैफे की मदद से स्वच्छ भारत मिशन और प्रदूषण के खिलाफ जंग में काफी मदद मिली है. शहर में लगातार प्लास्टिक वेस्ट में कमी आई और लोगों को प्लास्टिक से जुड़े नुकसान के बारे में पता चला.
अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की फैक्ट फाइल
9 अक्टूबर 2019 को हुई गार्बेज कैफे की शुरुआत
साल 2020 में 292 टन प्लास्टिक वेस्ट का हुआ निपटारा
साल 2021 में 270 टन प्लास्टिक वेस्ट हुआ जमा
साल 2022 में 269 प्लास्टिक वेस्ट मिला
साल 2023 में 254 प्लास्टिक वेस्ट इक्टठा किया गया
साल 2024 में 226 टन प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया गया