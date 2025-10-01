छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री हुई “स्मार्ट”, नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन दफ्तर स्टार्ट

छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री हुई “स्मार्ट”, नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन दफ्तर स्टार्ट
हाईटेक दफ्तर का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया. इस मौके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी मौजूद रहे.
रायपुर: नवा रायपुर के अटल नगर में देश के पहले अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया गया. हाईटेक दफ्तर का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया. इस मौके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी मौजूद रहे. तकनीक से लैस दफ्तर की शुरुआत होते ही सबसे पहले रायपुर की वीणा देवांगन ने सेल डीड बनवाया और डिजिटल भुगतान भी किया. वीणा देवांगन की रजिस्ट्री को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में कैशलेस भुगतान कराकर दिखाया गया.
रजिस्ट्री होगी तेज, व्यवस्था पारदर्शी और सुविधाजनक: यह कार्यालय पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना लक्ष्य है. अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़-भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने की जरुरत लोगों को नहीं पड़ेगी. नागरिक 12 से 15 मिनट में पासपोर्ट और एयरपोर्ट कार्यालय जैसे माहौल में अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे.
आधुनिक सुविधाओं से लैस नया दफ्तर: नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों को नागरिकों को सुखद और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी मुख्य विशेषताओं में अत्याधुनिक और वातानुकूलित परिसर शामिल है, जहां नागरिक आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे. यहां फ्री वाई-फाई और चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध है, ताकि लोग अपने समय का सदुपयोग कर सकें. क्यू-मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की मदद से लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा और दस्तावेज़ों व शुल्क की जानकारी तुरंत मिल जाएगी. हेल्पडेस्क स्टाफ हर कदम पर नागरिकों की सहायता करेंगे. स्वच्छ पेयजल और एयरपोर्ट-स्टाइल वाशरूम से स्वच्छता और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है.
117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का टारगेट: सरकार ने अगले एक साल के भीतर प्रदेश के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. पहले चरण में 10 कार्यालयों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें से नवा रायपुर का यह कार्यालय पूरी तरह तैयार हो चुका है. इस मॉडल की सफलता को देखते हुए भारत सरकार भी इसी तर्ज पर देशभर में पंजीयन कार्यालयों को विकसित करने पर विचार कर रही है.
स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रदेश में सुशासन और नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है यह पहल छत्तीसगढ़ को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में और अधिक सशक्त बनाएगी. यह पहल इस बात को रेखांकित करती है कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है: विष्णु देव साय, सीएम
यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में नागरिक सुविधाओं का एक नया मॉडल है. शासकीय कार्यालय में इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं निश्चित ही छत्तीसगढ़ में हो रहे बदलाव और सुशासन की नई दिशा को दर्शाती हैं: अरुण साव, डिप्टी सीएम
नागरिक सेवाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और स्मार्ट पंजीयन कार्यालय सरकार की सुशासन तथा नागरिक सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम हैं. आने वाले समय में यह राज्य न केवल पंजीयन सेवाओं में बल्कि अन्य नागरिक सेवाओं में भी देश का नेतृत्व करेगा. स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नागरिकों के जीवन में सहजता, पारदर्शिता और विश्वास लाएँगे तथा सुशासन की एक नई पहचान स्थापित करेंगे: ओपी चौधरी, वित्त मंत्री
अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन दफ्तर के शुरु होने से जुड़ी बड़ी बातें
- नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू.
- नवा रायपुर के अटल नगर में अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन.
- छत्तीसगढ़ बना अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन दफ्तर के क्षेत्र में नेशनल रोल मॉडल.
- 15 से 20 मिनट में पूरी होगी पंजीकरण प्रक्रिया.
- एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से नागरिकों को मिलेगा आरामदायक अनुभव.
- 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य.
- मुफ्त वाई-फाई, डिजिटल डिस्प्ले, हेल्पडेस्क और कैशलेस भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी.
