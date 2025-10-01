ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री हुई “स्मार्ट”, नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन दफ्तर स्टार्ट

रायपुर: नवा रायपुर के अटल नगर में देश के पहले अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया गया. हाईटेक दफ्तर का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया. इस मौके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी मौजूद रहे. तकनीक से लैस दफ्तर की शुरुआत होते ही सबसे पहले रायपुर की वीणा देवांगन ने सेल डीड बनवाया और डिजिटल भुगतान भी किया. वीणा देवांगन की रजिस्ट्री को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में कैशलेस भुगतान कराकर दिखाया गया.

रजिस्ट्री होगी तेज, व्यवस्था पारदर्शी और सुविधाजनक: यह कार्यालय पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना लक्ष्य है. अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़-भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने की जरुरत लोगों को नहीं पड़ेगी. नागरिक 12 से 15 मिनट में पासपोर्ट और एयरपोर्ट कार्यालय जैसे माहौल में अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे.

पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन दफ्तर स्टार्ट (ETV Bharat)

आधुनिक सुविधाओं से लैस नया दफ्तर: नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों को नागरिकों को सुखद और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी मुख्य विशेषताओं में अत्याधुनिक और वातानुकूलित परिसर शामिल है, जहां नागरिक आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे. यहां फ्री वाई-फाई और चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध है, ताकि लोग अपने समय का सदुपयोग कर सकें. क्यू-मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की मदद से लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा और दस्तावेज़ों व शुल्क की जानकारी तुरंत मिल जाएगी. हेल्पडेस्क स्टाफ हर कदम पर नागरिकों की सहायता करेंगे. स्वच्छ पेयजल और एयरपोर्ट-स्टाइल वाशरूम से स्वच्छता और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है.