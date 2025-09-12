ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप, बोर्ड बैठक का बहिष्कार, डीएम ने दिए जांच के आदेश

पालिका परिषद में अनियमितता को लेकर डीएम से मिले सभासद, डीएम ने एसडीएम को दिए तत्काल जांच के निर्देश

NAGAR PALIKA PARISHAD RUDRAPRAYAG
डीएम को ज्ञापन सौंपते सभासद (Photo- ETV Bharat)
रुद्रप्रयाग: नगर पालिका रुद्रप्रयाग में विकास कार्यों में अनियमितता, बिना बोर्ड बैठकों में पास हुए कार्यों को संचालित करने एवं सदस्यों को विश्वास में लिए बगैर कार्य करने के आरोपों को लेकर सभासदों का विरोध जारी है. गुरुवार को आक्रोशित पांच सदस्य जिलाधिकारी से मिले. उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि जब तक कार्यों की जांच के लिए कमेटी गठित नहीं की जाती, तब तक बोर्ड बैठकों का अनिश्चितकालीन समय तक बहिष्कार जारी रहेगा.

नगर पालिका में कथित भ्रष्टाचार का विरोध: गुरुवार को नगर पालिका सभासद अंकुर खन्ना, सुरेंद्र रावत, किरन पंवार, रवीना देवी, नरेन्द्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी प्रतीक जैन से मुलाकात की. नाराज सभासदों ने डीएम से कहा कि नगर पालिका में कई अनियमितताएं की जा रही हैं. नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा बिना बजट पास करे, बोर्ड को विश्वास में न लेकर कार्य कराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिना बजट पास कराए करोड़ों के भुगतान एवं टेंडर कराए जा रहे हैं. जबकि बिना जैम पोर्टल के लाखों के सामान की खरीद की जा रही है.

सभासदों ने लगाए ये आरोप: सभासदों ने आरोप लगाया कि बिना टेंडर के दुकानों का आवंटन कराया गया है, जबकि बिना समिति गठन के निर्माण व सामान का क्रय किया जा रहा है. इसके अलावा जब सदस्यों द्वारा अनियमितता को लेकर पूछा जा रहा है, तो अधिशासी अधिकारी द्वारा सदस्यों को गुमराह किया जा रहा है. आक्रोशित सदस्यों ने कहा कि पूर्व में सदस्यों द्वारा 23 अप्रैल को पत्र के माध्यम से अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया कि जब तक इन बिन्दुओं पर सुधार नहीं किया जाता, तब तक बोर्ड बैठक अनिश्चितकाल के लिए भंग रहेगी. बावजूद इसके अधिशासी अधिकारी ने पत्र का जवाब नहीं दिया और दो बोर्ड बैठक आयोजित कर दीं. जिसके एजेंडे में इस पत्र की चर्चा को नहीं रखा गया.

नगर पालिका परिषद के खिलाफ जांच कमेटी की मांग: इससे आक्रोशित होकर सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि जब तक नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के खिलाफ जांच कमेटी का गठन नहीं किया जाता, तब तक सदस्यों द्वारा अनिश्चितकालीन के लिए बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया जाएगा. वहीं जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने सभासदों को जांच कमेटी गठित करने का भरोसा दिया. साथ ही उन्होंने मामले में जांच के निर्देश एसडीएम को दिए हैं.

नगर पालिका रुद्रप्रयाग को मिला नया स्काई लिफ्टर वाहन: इधर जिला कार्यालय परिसर में नगर पालिका रुद्रप्रयाग को एक नए स्काई लिफ्टर वाहन की सौगात मिली है. वाहन का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रतीक जैन एवं नगरपालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया. इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि-

स्काई लिफ्टर वाहन नगर पालिका के कार्यों को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाएगा. विशेषकर सफाई, विद्युत मरम्मत, ऊंचाई पर रख-रखाव कार्य, होर्डिंग्स एवं सजावट संबंधी कार्यों में इस वाहन का उपयोग शहर की व्यवस्था सुधारने में मददगार सिद्ध होगा.
-प्रतीक जैन, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग-

नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने कहा कि-

नगर पालिका रुद्रप्रयाग को इस आधुनिक वाहन की उपलब्धता से शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी. नगर वासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी. जिलाधिकारी द्वारा वाहन के क्रय को लेकर कुछ धनराशि आवंटित करने पर धन्यवाद.
-संतोष रावत, नगर पालिका अध्यक्ष, रुद्रप्रयाग-

कार्यक्रम में उपस्थित सभी सभासदों ने संयुक्त रूप से आशा व्यक्त की कि स्काई लिफ्टर वाहन से नगर पालिका की कार्य क्षमता बढ़ेगी और जनता को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी. इस मौके पर सभासद रवीना देवी, अंकुर खन्ना, विनीता देवी, सुरेंद्र रावत, नमन शर्मा, नरेंद्र रावत, किरन पंवार सहित अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा मौजूद रहे.
