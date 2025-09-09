ETV Bharat / state

मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़े फैसले: शहीद एएसपी की पत्नी को डीएसपी पद पर अनुकंपा नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति 2030 तक लागू

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में सुकमा जिले में 9 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बम विस्फोट में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे की शहादत को नमन करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरिपुंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया.



सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, मिलेगी कई रियायतें: बैठक में राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. अब यह संशोधित नीति वर्ष 2030 तक लागू रहेगी या जब तक नई नीति जारी नहीं होती. इसके तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक नीति में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा. निवेशकों को ब्याज अनुदान, सूक्ष्म उद्योगों को पूंजी लागत पर अनुदान, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट पर अनुदान और भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट जैसी सुविधाएं मिलेंगी.



कई और सुविधाओं को मिली हरी झंडी: इसके अलावा भूमि बैंक से जमीन लेने पर रियायत, अनुसूचित जाति-जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक एवं तृतीय लिंग उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट का लाभ मिलेगा. दिव्यांगों को रोजगार देने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन अनुदान भी मिलेगा. वहीं, मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है.



रीता शांडिल्य बनीं लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष: मंत्रिपरिषद ने रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. रीता शांडिल्य वर्तमान में आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थीं.



वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को अब 20 हजार रुपये प्रतिमाह: मीडिया कर्मियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद ने वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि को 10 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया. इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी, जिसे अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.