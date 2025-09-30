ETV Bharat / state

कफ सिरप से बिगड़ी तबीयत: चिकित्सक बोले, एडल्ट की दवा बच्चों को न दें, हो सकता है नुकसान

खांसी-जुकाम में बच्चों को दी जाने वाली कफ सिरप को लेकर चिकित्सकों ने आमजन को आगाह किया है.

Cough syrup worsened kids health
कफ सिरप से बिगड़ी तबीयत (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read
जयपुर: बच्चों में खांसी की दवा के कारण साइड इफेक्ट के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. बीते दिनों जयपुर, भरतपुर और सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के उपयोग से कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी. चिकित्सकों का कहना है कि कई बार एडल्ट को दी जाने वाली दवा अगर सही मात्रा में बच्चों को नहीं दी जाए, तो दवा नुकसान कर सकती है.

पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ शिवानी स्वामी का कहना है कि अक्सर मरीज सीधे कैमिस्ट की दुकान पे जाते हैं और दवा खरीद लेते हैं, ऐसा करना गलत है. खांसी और जुकाम में उपयोग आने वाली दवा हमेशा चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए. एडल्ट को दी जाने वाली दवा को बच्चों को देना शॉर्टकट इलाज नहीं, बल्कि गंभीर जोखिम है. इसलिए हर बार दवा देने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ही बच्चों की सेहत को सुरक्षित रखने का सबसे सही तरीका है.

दवा की मात्रा को लेकर चिकित्सकों ने चेताया (ETV Bharat Jaipur)

खांसी की दवा से बिगड़ी बच्चों की तबीयत, विभाग ने रोकी सप्लाई

खांसी का प्रकार अलग-अलग: डॉ स्वामी का कहना है कि खांसी कई इस प्रकार की होती है और अलग-अलग लक्षणों के हिसाब से अलग-अलग दवा दी जाती है. ऐसे में बच्चों को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की दवा को लेकर रिस्क नहीं उठाना चाहिए. एडल्ट दवाओं की खुराक बच्चों के शरीर पर विपरीत असर डाल सकती है. खासकर कफ सिरप के मामले में यह जोखिम ज्यादा होता है, क्योंकि अलग-अलग सिरप में अलग-अलग प्रकार के कंटेंट होते हैं.

Dangers of giving adult syrup
एडल्ट सिरप देने के नुकसान (ETV Bharat GFX)

सर्दी-जुकाम या गले में खराश...बदलते मौसम में ये घरेलू नुस्खे अपनाकर रहें स्वस्थ

वजन के अनुसार डोज: मामले को लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित अग्रवाल का कहना है कि बच्चों और बड़ों के शरीर की क्षमता और दवाओं को सहन करने की क्षमता अलग-अलग होती है. क्योंकि बच्चों को दी जाने वाली दवा उनके वजन और उम्र के हिसाब से केलकुलेट की जाती है. यदि बिना डॉक्टर की सलाह लिए बच्चों को एडल्ट सिरप दे दिया जाए, तो कई बार बच्चों में परेशानी हो सकती है.

अब कफ सिरप से होगी टीबी की पहचान: ICMR ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान को चुना

precautions when taking medication
दवा में रखें ये सावधानी (ETV Bharat GFX)

बरतें सावधानी: डॉक्टर अंकित अग्रवाल का कहना है कि अक्सर घरों में देखा जाता है कि बच्चों को खांसी-जुकाम होने पर परिजन तुरंत घर में रखी दवाओं का सहारा ले लेते हैं. कई बार एडल्ट यानी बड़ों की दवा बच्चों को दे दी जाती है. हर सिरप में डाले जाने वाला कंटेंट का असर अलग-अलग होता है.

COUGH SYRUP FOR ADULTSCOUGH SYRUP FOR KIDSCOUGH SYRUP WORSENED KIDS HEALTHडेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइडCOUGH SYRUP SIDE EFFECTS

