कफ सिरप से बिगड़ी तबीयत: चिकित्सक बोले, एडल्ट की दवा बच्चों को न दें, हो सकता है नुकसान

पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ शिवानी स्वामी का कहना है कि अक्सर मरीज सीधे कैमिस्ट की दुकान पे जाते हैं और दवा खरीद लेते हैं, ऐसा करना गलत है. खांसी और जुकाम में उपयोग आने वाली दवा हमेशा चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए. एडल्ट को दी जाने वाली दवा को बच्चों को देना शॉर्टकट इलाज नहीं, बल्कि गंभीर जोखिम है. इसलिए हर बार दवा देने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ही बच्चों की सेहत को सुरक्षित रखने का सबसे सही तरीका है.

जयपुर: बच्चों में खांसी की दवा के कारण साइड इफेक्ट के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. बीते दिनों जयपुर, भरतपुर और सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के उपयोग से कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी. चिकित्सकों का कहना है कि कई बार एडल्ट को दी जाने वाली दवा अगर सही मात्रा में बच्चों को नहीं दी जाए, तो दवा नुकसान कर सकती है.

खांसी का प्रकार अलग-अलग: डॉ स्वामी का कहना है कि खांसी कई इस प्रकार की होती है और अलग-अलग लक्षणों के हिसाब से अलग-अलग दवा दी जाती है. ऐसे में बच्चों को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की दवा को लेकर रिस्क नहीं उठाना चाहिए. एडल्ट दवाओं की खुराक बच्चों के शरीर पर विपरीत असर डाल सकती है. खासकर कफ सिरप के मामले में यह जोखिम ज्यादा होता है, क्योंकि अलग-अलग सिरप में अलग-अलग प्रकार के कंटेंट होते हैं.

वजन के अनुसार डोज: मामले को लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित अग्रवाल का कहना है कि बच्चों और बड़ों के शरीर की क्षमता और दवाओं को सहन करने की क्षमता अलग-अलग होती है. क्योंकि बच्चों को दी जाने वाली दवा उनके वजन और उम्र के हिसाब से केलकुलेट की जाती है. यदि बिना डॉक्टर की सलाह लिए बच्चों को एडल्ट सिरप दे दिया जाए, तो कई बार बच्चों में परेशानी हो सकती है.

बरतें सावधानी: डॉक्टर अंकित अग्रवाल का कहना है कि अक्सर घरों में देखा जाता है कि बच्चों को खांसी-जुकाम होने पर परिजन तुरंत घर में रखी दवाओं का सहारा ले लेते हैं. कई बार एडल्ट यानी बड़ों की दवा बच्चों को दे दी जाती है. हर सिरप में डाले जाने वाला कंटेंट का असर अलग-अलग होता है.