ETV Bharat / state

Cough Syrup: केंद्र ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा-राजस्थान की तरह अन्य राज्य भी उपाय अपनाएं

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राजस्थान में आशा, एएनएम और सीएचओ के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे करते हुए आमजन को विभिन्न बीमारियों से बचाव और दवाओं के उपयोग को लेकर जागरूक करना, खांसी की दवाओं के उपयोग को नियंत्रित करना, दवा के नमूने लेकर जांच करवाना, टेक्निकल कमेटी का गठन कर मामले की जांच करना, विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी इस प्रकरण में आवश्यक सलाह प्राप्त कर आवश्यक उपाय अपनाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. केंद्र सरकार की सचिव ने ऐसी दवाएं जिनसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खतरा हो सकता है, उन पर विशेष रूप से चेतावनी अंकित करने के राजस्थान सरकार के निर्णय को सराहा और अन्य राज्यों में भी ऐसे कदम उठाने पर जोर दिया.

जयपुर: खांसी की दवा की गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा है कि राजस्थान की तरह अन्य राज्य भी उपाय अपनाएं. देश के विभिन्न राज्यों में खांसी की सीरप की गुणवत्ता का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने रविवार को विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर राजस्थान में उठाए गए कदमों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए अन्य राज्यों में इन उपायों को अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं.

मौसमी बीमारियों के चलते डोर-टू-डोर सर्वे: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि खांसी की दवा की गुणवत्ता का प्रकरण सामने आते ही विभाग की ओर से इस दवा के सभी बैचों के उपयोग और वितरण पर रोक लगा दी थी. साथ ही, दवाओं के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी कर व्यापक स्तर पर जागरूकता के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं. दवाएं लिखने और उपयोग को लेकर चिकित्सक, फार्मासिस्ट और आमजन की काउंसलिंग की जा रही है. मौसमी बीमारियों के दृष्टिगत प्रदेश में सीएचओ, एएनएम और आशा के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है. इस सर्वे के दौरान खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण वाले रोगियों को चिन्हित करने के साथ ही आमजन को आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि वे किसी भी तरह की बीमारी के मामले में घर पर रखी किसी दवा का उपयोग नहीं करें.

पढ़ें: कफ सिरप मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार पर दवा कंपनी को बचाने का आरोप

घर में रखी दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें: उन्होंने बताया कि नजदीकी चिकित्सा संस्थान जाकर चिकित्सक से परामर्श लें और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही दवाओं का सेवन करें. विशेषरूप से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई दवा नहीं दें. घर में रखी दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें. गायत्री राठौड़ ने बताया कि दवाओं के उपयोग, बच्चों में सामने आ रहे लक्षणों और विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जांच करने के लिए तकनीकी समिति भी गठित कर दी है. यह समिति बच्चों में सामने आ रहे लक्षणों, उन्हें दिए जा रहे उपचार सहित विभिन्न पक्षों पर जांच और अनुसंधान कर रहे हैं. प्रदेश के नामी शिशु रोग विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों से भी इस प्रकरण को लेकर चर्चा की जा रही है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि बच्चों की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो और बचाव के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जा सकें.