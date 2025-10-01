ETV Bharat / state

कफ सिरप विवाद : बच्चों में साइड इफेक्ट की शिकायत के बाद दो दवाओं पर रोक, लैब रिपोर्ट का इंतजार

कफ सिरप से बीमारी होने का मामला. साल्ट से जुड़ी दो दवाओं पर फिलहाल रोक. 4 अक्टूबर तक लैब रिपोर्ट आएगी. जानिए पूरा मामला...

Food Safety and Drug Control
राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 6:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में बच्चों में खांसी की दवा के कारण साइड इफेक्ट के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. बीते दिनों जयपुर, भरतपुर और सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में कफ सिरप के उपयोग से कुछ बच्चों की तबियत बिगड़ी थी. जिसके बाद राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में संबंधित कफ सिरप पर फिलहाल पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फॉर्म कंपनियों के संबंधित दवाई के साल्ट पर रोक लगा दी है. राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी पुखराज सैन का कहना है कि अभी दो कंपनियों की दवा पर रोक लगाई गई है और दवा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. किसी भी कंपनी की दवा में खराबी आने पर दवा के लिए ही डीबार किया जाता है और दवा की खरीद डिमांड आने पर ही खरीद की जाती है.

अजय फाटक, ड्रग कंट्रोलर, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

शनिवार तक आएगी रिपोर्ट : वहीं, पूरे मामले को लेकर ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना है कि राजस्थान के कुछ जिलों से एक कंपनी सिरप के उपयोग से कुछ बच्चों की तबियत बिगड़ी है और दवाओं के सैंपल लेकर जांच रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं और शनिवार तक जांच रिपोर्ट विभाग के पास आ जाएगी. उसके बाद ही पता चल सकेगा कि दवाई में किसी तरह की खामी है या नहीं. फाटक का कहना है कि जिस दवा के कारण बच्चों में समस्या उत्पन्न हुई है, वह दवा पांच साल से कम बच्चों को नहीं दी जाती. हालांकि, एक डॉक्टर द्वारा इस दवा का सेवन करने के कारण तबियत खराब होने का मामला सामने आया था और डॉक्टर को ICU में भर्ती किया गया था.

पढे़ं : कफ सिरप से बिगड़ी तबीयत: चिकित्सक बोले, एडल्ट की दवा बच्चों को न दें, हो सकता है नुकसान

इतनी दवा की सप्लाई : चिकित्सा विभाग का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अभी तक संबंधित सिरप जून से लेकर अभी तक 1 लाख 33 हजार से अधिक मरीजों को वितरित की जा चुकी है, लेकिन 28 सितंबर से पूर्व एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी. इसके पश्चात कंपनी को जुलाई, 2025 में दिए गए क्रयादेशों के तहत प्राप्त आपूर्ति में से अब तक 31 हजार से अधिक मरीजों को यह दवा वितरित की जा चुकी है, लेकिन इससे पूर्व भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

28 सितंबर को दवा के संबंध में शिकायत होने के बाद सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के लिए विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है. इस कमेटी में आरएमएससीएल के कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण), कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक) एवं मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के नोडल अधिकारी को शामिल किया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

FOOD SAFETY AND DRUG CONTROLCOUGH SYRUP WORSENS HEALTHSIDE EFFECT IN CHILDRENराजस्थान के सरकारी अस्पतालCOUGH SYRUP CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पोर्ट्रेट आर्टिस्ट शालिनी: हौसले और हुनर ने दिखाई राह, अलवर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बनाई पहचान

300 साल पुरानी हवेली की चौखट से गूंजते हैं 'ध्रुपद' के स्वर, 20वीं पीढ़ी निभा रही परंपरा

चार दशकों में पहली बार राजनीतिक उथल-पुथल से लद्दाख की 'लाइफ लाइन' प्रभावित हुई

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, 8वें वेतन आयोग की शर्तों की मंजूरी का इंतजार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.