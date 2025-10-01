ETV Bharat / state

कफ सिरप विवाद : बच्चों में साइड इफेक्ट की शिकायत के बाद दो दवाओं पर रोक, लैब रिपोर्ट का इंतजार

राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फॉर्म कंपनियों के संबंधित दवाई के साल्ट पर रोक लगा दी है. राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी पुखराज सैन का कहना है कि अभी दो कंपनियों की दवा पर रोक लगाई गई है और दवा के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. किसी भी कंपनी की दवा में खराबी आने पर दवा के लिए ही डीबार किया जाता है और दवा की खरीद डिमांड आने पर ही खरीद की जाती है.

जयपुर: राजस्थान में बच्चों में खांसी की दवा के कारण साइड इफेक्ट के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. बीते दिनों जयपुर, भरतपुर और सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में कफ सिरप के उपयोग से कुछ बच्चों की तबियत बिगड़ी थी. जिसके बाद राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में संबंधित कफ सिरप पर फिलहाल पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

शनिवार तक आएगी रिपोर्ट : वहीं, पूरे मामले को लेकर ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना है कि राजस्थान के कुछ जिलों से एक कंपनी सिरप के उपयोग से कुछ बच्चों की तबियत बिगड़ी है और दवाओं के सैंपल लेकर जांच रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं और शनिवार तक जांच रिपोर्ट विभाग के पास आ जाएगी. उसके बाद ही पता चल सकेगा कि दवाई में किसी तरह की खामी है या नहीं. फाटक का कहना है कि जिस दवा के कारण बच्चों में समस्या उत्पन्न हुई है, वह दवा पांच साल से कम बच्चों को नहीं दी जाती. हालांकि, एक डॉक्टर द्वारा इस दवा का सेवन करने के कारण तबियत खराब होने का मामला सामने आया था और डॉक्टर को ICU में भर्ती किया गया था.

इतनी दवा की सप्लाई : चिकित्सा विभाग का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अभी तक संबंधित सिरप जून से लेकर अभी तक 1 लाख 33 हजार से अधिक मरीजों को वितरित की जा चुकी है, लेकिन 28 सितंबर से पूर्व एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी. इसके पश्चात कंपनी को जुलाई, 2025 में दिए गए क्रयादेशों के तहत प्राप्त आपूर्ति में से अब तक 31 हजार से अधिक मरीजों को यह दवा वितरित की जा चुकी है, लेकिन इससे पूर्व भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

28 सितंबर को दवा के संबंध में शिकायत होने के बाद सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के लिए विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है. इस कमेटी में आरएमएससीएल के कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण), कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक) एवं मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के नोडल अधिकारी को शामिल किया गया है.