कफ सिरफ केस के बाद IMA की अपील, बिना डॉक्टर के पर्चे वाली दवा न बेचें दुकानदार

लखनऊ: देश में कफ सिरप से होने वाली बच्चों की मौतों के बाद नकली दवाओं को लेकर सख्ती बरती जा रही है. इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर में दवाओं की बिक्री न की जाए. इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए. यदि कोई बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं की बिक्री करते हुए पाया जाए तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. खाद्य एवं औषधि प्रशासन नकली व घटिया दवाओं के खिलाफ अभियान चलाए ताकि मरीजों की जान से खिलवाड़ को रोका जा सकें.





यह अपील इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉ. सरिता सिंह व सचिव डॉ. संजय सक्सेना की तरफ से जारी की गई है. बच्चों में उपयोग किए जा रहे कफ सिरप को लेकर फैल रही शंकाओं और अफवाहों के बारे में भी जानकारी दी.





बाजार में नकली दवाओं की बिक्री रोकने की मांगः डॉ. सरिता सिंह ने कहा कि डॉक्टर अपने मरीज के स्वास्थ्य से कभी कोई समझौता नहीं करता है न ही करेगा. जरूरत है बाजार में नकली व घटिया दवाओं की बिक्री रोकने की. मांग की कि शासन प्रशासन नकली व घटिया दवा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाए और कड़ी कार्रवाई करें. बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर संचालक दवाओं की बिक्री न करें.





दवा का बिल जरूर लेंः उन्होंने कहा कि केवल क्वालीफाइड डॉक्टर या सरकारी अस्पताल से ही परामर्श लें. दवा खरीदते समय बिल अवश्य लें. नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लें. स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं. डॉक्टर द्वारा दी गई पर्ची की समय-सीमा के अनुसार ही दवा का सेवन करें. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपील की है कि दवाओं के चयन और सेवन में सतर्कता बरतें. डॉ. संजय सक्सेना ने कहा कि मध्य प्रदेश व राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत बेहद चिंताजनक है.